Voici 20 démos à découvrir absolument au Steam Néo Fest de février 2024

Vous trouverez ici une sélection non-exhaustive de jeux à essayer lors du Steam Néo Fest du 5 au 12 février. Certaines démos seront cependant disponibles un peu plus longtemps, vous permettant d’étaler vos découvertes. Bien sûr, cette sélection est non exhaustive et l’on vous invite à parcourir la page dédiée pour y voir toutes les démos actuellement disponibles.

Lysfanga: The Time Shift Warrior

Genre : Hack’n’slash

Hack’n’slash Date de sortie : 13 février 2024

13 février 2024 Plateformes : PC

Le label indépendant de Quantic Dream nous a déjà permis de découvrir le très sympathique Under the Waves il y a quelques mois, et il met aujourd’hui en lumière un jeu qui a démarré en tant que projet étudiant. Lysfanga: The Time Shift Warrior est un hack’n slash qui nous fait voyager dans des cités anciennes avec une guerrière bénie par la déesse du temps, qui peut donc retourner dans le passé, ou plutôt invoquer des doubles d’elle-même venu d’une époque antérieure. Il faut donc jouer avec ses copies pour parvenir au bout des différents niveaux, puisque chaque clone de vos précédentes runs va venir vous aider en combat, vous poussant ainsi à tenter de nouvelles approches tout en conservant celles déjà effectuées.

Islands of Insight

Genre : Réflexion en monde ouvert

: Réflexion en monde ouvert Date de sortie : 13 février 2024

13 février 2024 Plateformes : PC

Qui a dit que réflexion et monde onirique ne pouvaient faire bon mélange ? Dans Islands of Insight, vous incarnez un Quêteur dans un univers imaginaire rempli d’énigmes en tout genre mettant à profit vos sens de l’observation et de l’imagination, pour plus de 10 000 puzzles au total. Au sein d’un univers partagé avec d’autres joueurs et joueuses du monde entier, coloré et organique, vous pourrez en toute liberté évoluer dans l’ordre que vous souhaitez dans le monde ouvert afin d’améliorer votre personnage, lui inculquer de nouvelles compétences comme le vol grâce à votre paire d’ailes majestueuses, tout en profitant d’une entraide mondiale qui se trouve au cœur du gameplay du jeu des équipes de Lunarch Studios. Le titre, au contenu qui semble très riche et sur lequel nous avions pu poser les mains près d’une dizaine d’heures en septembre dernier, nous offre une démo pour cette nouvelle édition du Steam Next Fest avant sa sortie définitive sur Steam uniquement le 13 février prochain.

Pepper Grinder

Genre : Action Platformer 2D

Platformer 2D Date de sortie : 2024

2024 Plateformes : PC – Switch

À la croisée des chemins entre le méconnu Drill Dozer de Game Freak, les parents de Pokémon, et l’excellent Celeste de Maddy Thorson, Pepper Grinder s’annonce à la fois complexe, dynamique et jouissif. Développé par un studio tiers de Devolver Digital, entreprise à qui l’on doit pléthore d’expériences déjantées, le titre mêle la plateforme 2D tout ce qu’il y a de plus classique au forage, à l’aide d’une énorme perceuse fermement tenue par le protagoniste. Le tout en s’offrant, par la même occasion, une dimension plus proche du collectathon, rappelant nombre d’expériences old-school et cultes, telles que Banjo-Kazooie. Reste à savoir si ce concept surprenant saura fonctionner sur la durée, ou s’il n’amusera que le temps de la découverte. Toujours est-il qu’il est possible de s’y essayer dès aujourd’hui sur Steam, via une démo qui montre bien le potentiel de ce jeu s’annonçant très sympathique. Et comme cela fait moins de 200mo, et que ça tournera sur toutes les configurations, même les plus cheap, vous n’avez aucune excuse !

Sword of Convallaria

Genre : RPG tactique

RPG tactique Date de sortie : 2024

2024 Plateformes : PC – iOS – Android

Librement inspiré de tout ce que le genre du Tactical-RPG a fait de mieux, lorsqu’il se cantonnait à la 2D, Sword of Convallaria a une seconde particularité, et pas des moindres : il s’agit d’un free-to-play. Un terme qui peut faire peur, à une époque où les jeux gratuits ont une fâcheuse tendance à tourner au pay-to-win et autres modèles économiques discutables. Pourtant, à première vue, ce titre plutôt ambitieux ne semble pas particulièrement intrusif dans sa manière de convoiter notre porte monnaie. Mais surtout, en plus d’être particulièrement accrocheur sur le plan visuel et de s’offrir une bande son ainsi que des doublages (en chinois ou en japonais) très soignés, Sword of Convallaria s’arme de solides mécaniques de gameplay. Les amateurs de Tactical ne seront pas dépaysés, c’est certain, mais ils pourraient néanmoins découvrir, avec ce jeu gratuit, leur prochaine expérience coup de cœur, un véritable jeu de chevet aux influences de gacha le rendant très addictif. On vous laisse découvrir tout ça dans une démo d’une dizaine d’heures, disponible dès maintenant.

Terra Memoria

Genre : RPG au tour par tour

RPG au tour par tour Date de sortie : Printemps 2024

Printemps 2024 Plateformes : PC

Restons dans le domaine du RPG mais en étant un peu chauvin : Terra Memoria est un jeu de rôle au tour par tour développé par le studio français La Moutarde, qui nous avait déjà proposé l’excellent Old School Musical. Préparez-vous à un voyage à Terra, un monde fantaisiste et cozy avec un style mélangeant pixel art et graphismes 3D. Chaque membre de votre équipe sera jouable, en ayant sa propre histoire et ses propres compétences. Nul doute que l’aventure fera de l’œil aux amateurs du genre, qui trouveront un avant-goût de l’aventure finale avec cette démo.

Baladins

Genre : RPG narratif

RPG narratif Date de sortie : 2024

2024 Plateformes : PC – Switch

Continuons sur cette lancée de mettre en avant des jeux indépendants français : présenté en avant-première lors d’un AG French Direct, Baladins nous avait immédiatement séduit par sa direction artistique et sa réalisation colorée. Ce RPG narratif est d’ailleurs jouable en coopération jusqu’à 4 personnes et vous proposera de créer votre propre histoire et de résoudre des quêtes comme bon vous semble. Avec son ton léger et son concept atypique, il est indéniable qu’il fait partie des titres à essayer pendant le festival.

Wakerunners

Genre : Jeu d’action en équipe

Jeu d’action en équipe Date de sortie : 2024

2024 Plateformes : PC

Après Dave the Diver, le studio Mintrock a décidé de changer complètement de style en allant lorgner du côté du MOBA, même si Wakerunners ne veut pas tout à fait se présenter de la sorte. Ce jeu d’action en équipe permet pourtant de contrôler des personnages aux pouvoirs uniques qui vont s’affronter dans des arènes, le tout en vue du dessus. Difficile de ne pas penser au genre du MOBA donc, d’autant plus que les différents modes de jeu sont assez standards, avec de l’escorte de machines, de la conquête et d’autres. L’originalité ne semble donc pas être l’objectif qui sied le mieux à Wakerunners, mais ses premières images peuvent donner envie et le studio a prouvé sa valeur avec sa dernière production.

Welcome to ParadiZe

Genre : Action RPG / Survie en vue isométrique

Action RPG / Survie en vue isométrique Date de sortie : 29 février 2024

29 février 2024 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Des zombies complètement déjantés et de la survie aux composantes Action RPG, c’est ce que propose Welcome to ParadiZe, dernière production en date du studio français Eko Software. Aussi bien jouable en solo qu’en coopération jusqu’à quatre personnes, le titre vous demandera de survivre face à une horde de pestiférés qui ne veulent qu’une chose, goûter à votre cervelle. Pour cela, il faudra barricader votre campement de fortune, récupérer des ressources et crafter de quoi vous défendre. L’originalité réside dans le Zombot, un casque atypique qui vous permettra de « recruter » des zombies et de vous en servir. Si vous avez aimé les How to Survive, précédentes productions du studio, vous apprécierez probablement l’expérience. Nous avons pu jouer en avant-première à cette démo et force est de constater que le constat est alléchant : en vous tenant quasiment deux heures, celle-ci offre un très bon rythme alternant entre la gestion de notre base, la collecte de ressources, la résolution de quêtes et les phases de survie face aux zombies. Une expérience à essayer !

INDIKA

Genre : Aventure / Réflexion

Aventure / Réflexion Date de sortie : Début 2024

Début 2024 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Nouvelle production signée 11 bit studios (Frostpunk), INDIKA est un jeu d’aventure et de réflexion dont l’intrigue prend place dans une Russie alternative du XIXème siècle. On y suit le périple d’Indika, une jeune nonne qui va devoir faire face à ses propres croyances qui vont être remises en cause au sein de l’Église orthodoxe russe. Difficile d’avoir un vrai avis sur un jeu narratif sur une petite portion mais cette première démo devrait suffire à titiller les amateurs d’expériences de ce genre.

Deahtbound

Genre : Action RPG type Souls

Action RPG type Souls Date de sortie : 2024

2024 Plateformes : PC

Si vous êtes plutôt branché Souls-like et que vous n’en pouvez plus d’attendre le DLC d’Elden Ring qui tarde à se montrer, vous pourrez patienter avec Deathbound. Des Souls-like du genre, on en voit passer par palettes, mais celui-ci semble plutôt bien réalisé et offre un concept sympathique, qui vous demande de collecter les souvenirs des guerriers tombés au combat pour obtenir leurs capacités. De quoi varier les builds et les approches assez facilement et offrir une petite touche unique en plus à un genre qui a du mal à se renouveler.

Helskate

Genre : Action, roguelite, skateboard

Action, roguelite, skateboard Date de sortie : 15 février (accès anticipé)

15 février (accès anticipé) Plateformes : PC

Du skate, des démons à trancher au katana et des boss sur lesquels glisser, c’est Helskate, qui mélange tout ça avec de l’action et des composantes de roguelite. Un mixage qui semble probablement fou décrit comme cela, mais qui est pourtant bien réel. Chaque run va vous demander de chosiir différentes armes tandis que vous pourrez décider de vous faire tatouer certains signes qui vont améliorer votre personnages définitivement. Et il faudra ensuite parcourir les niveaux sur votre skate, non seulement pour faire des tricks de l’enfer, mais aussi pour le coller en pleine tronche des démons sur votre route. Il sera même possible de grinder sur certains boss plus imposants, ce qui devrait exploser le plafond de la coolitude.

Harold Halibut

Genre : Jeu narratif / aventure

Jeu narratif / aventure Date de sortie : Début 2024

Début 2024 Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One

Cette sélection a quelques jeux atypiques dans son lot, mais rien n’approche la singularité de Harold Halibut. Le jeu en stop motion est annoncé depuis de nombreuses années mais il prend aujourd’hui forme avec une démo qui mérite le coup d’œil, ne serait-ce que pour le style visuel du titre ou bien son écriture fascinante. On incarne ici Harold, un habitant d’un vaisseau qui a embarqué une partie de l’humanité à la recherche d’une planète vivable autre que la Terre. Un concept qui permet de rencontrer tout plein de personnage dans une situation pas comme les autres, avec des dialogues aussi finement ciselés que cette animation entièrement effectuée à la main et qui a demandé des années de travail.

Evotinction

Genre : Infiltration / Hack

Infiltration / Hack Date de sortie : 2024

2024 Plateformes : PC – PS5 – PS4

Ce Steam Néo Fest est décidément le parfait moment pour retrouver d’anciens titres annoncés il y a bien longtemps. Si Harold Halibut fait partie de ces jeux indépendants attendus depuis longtemps, Evotinction est quant à lui un projet chinois en gestation depuis plusieurs années. Officialisé en 2019, le jeu mélangeant hack et infiltration a pris son temps – comme de nombreux titres repérés dans le PlayStation China Hero Project – mais semble enfin prêt à se dévoiler au public. Cette toute première démo sera donc l’occasion parfaite pour voir si le concept prend ou non.

Soulmask

Genre : Survie en monde ouvert

Survie en monde ouvert Date de sortie : 2024

2024 Plateformes : PC

Le succès de Palworld ne vous aura probablement pas échappé ces derniers jours, ni même celui d’Enshrouded, qui montre que le genre du jeu de survie est de nouveau très populaire. Soulmask va donc essayer de surfer autour du regain d’intérêt pour le genre. Il met en avant quelques subtilités pour se démarquer comme une IA poussée en ce qui concerne le comportement des animaux ou encore un système de recrutement d’ennemis issus de plusieurs tribus. Comme le titre l’évoque, nous disposons également d’un masque aux pouvoirs mystérieux que l’on pourra développer en gagnant différentes capacités. La démo de ce Steam Next Fest ne propose que des serveurs PVE et avec un temps de jeu limité à 40 heures de jeu (ce qui est largement suffisant pour vous faire une idée).

The Tribe Must Survive

Genre : City-Builder / Survie / Roguelike

City-Builder / Survie / Roguelike Date de sortie : 22 février 2024

22 février 2024 Plateformes : PC

On reste dans la survie ou plutôt dans la volonté de bâtir notre tribu avec The Tribe Must Survive. Si la survie est une composante essentielle pour espérer faire tenir votre groupe, vous devrez également appréhender des mécaniques de roguelike et son univers horrifique, qui n’hésite pas à se lorgner vers des inspirations lovecraftienne. Vous aurez de nombreux choix à faire pour manager comme il faut votre tribu. Nous avons eu l’occasion de découvrir la démo en avant-première : le concept est plutôt bien parti et mérite sans doute que l’on s’attarde dessus.

Biomorph

Genre : Metroidvania

Metroidvania Date de sortie : 4 mars 2024

4 mars 2024 Plateformes : PC – Switch – PS5 – Xbox Series

Si son visuel n’est pas particulièrement accrocheur au premier regard, Biomorph pourrait pourtant bien créer la sensation chez les amoureux de Metroidvania. Développé par les canadiens de chez Lucid Dreams Studio, ce jeu de plateforme en 2D et d’action se décrit comme un fervent représentant du genre susnommé, ainsi que du Souls-like. Autrement dit, il va vous falloir user et abuser d’esquives et de stratagèmes divers pour venir à bout de quantités d’ennemis aux patterns singuliers. Et ce n’est pas tout, puisque Biomorph vous proposera par ailleurs d’acquérir bon nombre de capacités uniques, vous permettant de façonner votre protagoniste selon vos envies ou les besoins du moment. Mais il sera aussi question de prendre la forme de certains monstres ennemis, afin de vous sortir de différentes situations retorses, annonçant une dimension plus portée sur l’énigme. Empruntant son dynamisme et certaines mécaniques à de grands noms du genre, comme Hollow Knight, le titre ne nous en montre que peu dans sa démo, mais c’est nettement suffisant pour attiser notre curiosité !

Botany Manor

Genre : Exploration / Réflexion

Exploration / Réflexion Date de sortie : 2024

2024 Plateformes : PC – Switch – Xbox Series – Xbox One

Vous aimez jardinez et vous adorez l’ambiance des châteaux anglais ? Botany Manor semble donc être fait pour vous puisqu’il vous place dans la peau d’une botaniste au XIXe siècle qui va s’occuper des plantations de tout un domaine. Même s’il faudra assurément avoir la main verte ici, le jeu ne se présente pas uniquement en tant qu’expérience de jardinage, puisqu’il approche cette pratique avec de nombreux puzzles à résoudre et un récit qui va devenir de plus en plus clair au fur et à mesure que l’on fera pousser nos plantes. Le titre profite également d’une direction artistique assez épurée et très colorée qui invite à la détente.

Children of the Sun

Genre : Puzzle-shooter

Puzzle-shooter Date de sortie : 2024

2024 Plateformes : PC

Cela manque un peu d’odeur de poudre dans cette sélection non ? Rajoutons donc un certain Children of the Sun, nouvelle production repérée par Devolver Digital et annoncée il y a seulement quelques jours. Un TPS oui, mais relativement stratégique puisque décrit comme un « puzzle shooter ». Il faut dire que l’héroïne que l’on incarne va essayer de mettre fin aux agissements d’un culte mais pour cela, elle ne pourra le faire qu’avec une seule balle à chaque mission. Une unique munition, qui vous forcera à prendre les bonnes décisions et d’agir intelligemment pour vous déplacer et tirer comme il faut.

Duck Detective: The Secret Salami

Genre : Réflexion

Réflexion Date de sortie : 2024

2024 Plateformes : PC

Prenez les commandes d’un canard détective et partez résoudre une enquête pas comme les autres. Oui oui, vous allez pouvoir contrôler un anatidé dans Duck Detective: The Secret Salami, qui n’hésite pas à mélanger ses influences à la série Aggretsuko et à l’incroyable jeu Return of the Obra Dinn pour ses mécaniques. Un mélange plutôt alléchant sur le papier, qui pourrait bien vous décocher quelques sourires.

Tales of Kenzera: ZAU

Genre : Metroidvania

Metroidvania Date de sortie : 23 avril 2024

23 avril 2024 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

Présenté lors des derniers Game Awards, Tales of Kenzera: ZAU est une nouvelle licence de jeux de plateforme chapeauté par Surgent Studios, fondé par Abubakar Salim. Un nom qui ne vous dit peut-être rien à la première lecture, mais vous connaissez peut-être déjà sa voix puisqu’il a assuré le doublage du personnage de Bayek dans Assassin’s Creed Odyssey. Il est maintenant le directeur créatif sur Tales of Kenzera: ZAU, une aventure qui va puiser dans la mythologie de contes africains pour raconter l’histoire d’un jeune guerrier qui part dans un grand voyage pour ressusciter son père. Le titre se présente comme un jeu de plateforme très nerveux, avec des masques à revêtir pour obtenir différents pouvoirs et affronter des ennemis de plus en plus forts. Entre le dernier Prince of Persia et Tales of Kenzera: ZAU, difficile de ne pas voir quelques similarités et cela devrait tenter celles et ceux qui ont apprécié le dernier jeu d’Ubisoft.

Ainsi s’achève notre sélection ! N’hésitez pas à la compléter en nous disant si vous avez trouvé d’autres titres ou d’autres potentiels pépites à essayer. Nous nous sommes (principalement) focalisés sur des titres moins connus, puisque l’on se doute que des titres assez médiatisés comme Outcast A New Beginnng, Stormgate, Pacific Drive, Homeworld 3 ou Ultros seront rapidement dans votre liste.