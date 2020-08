SoulCalibur VI : Setsuka et la màj 2.20 arrivent mardi

SoulCalibur VI a donné des nouvelles lors de la table ronde des éditeurs Japonais de jeux de combat. On apprend au passage que c’est Setsuka qui est l’avant-dernier membre du Season Pass 2.

La Waifu enfin de retour

Celle qui cache sa lame dans son ombrelle arrivera le mardi 4 août avec la mise à jour 2.20 du jeu. Cette update apporte un équilibrage des personnages, le terrain Murakumo Shrine Grounds, un nouvel épisode pour Groh et des éléments de personnalisation pour recréer le look classique de Setsuka. Il sera également possible d’acheter un nouveau pack de customisations ayant pour thème Tekken.

SoulCalibur VI est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC.