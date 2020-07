Les éditeurs de jeux de combat japonais font une table ronde

Malgré l’annulation de l’EVO cette année suite aux révélations sur son créateur, les jeux de combat auront tout de même leur moment fort de l’été grâce à une réunion assez folle.

Everybody is here (sauf Sakurai)

Dans la nuit du vendredi au samedi 2 août, à 2 heures du matin pour être précis, les fans de Versus Fighting (qui comprennent le japonais) pourront suivre cet évènement assez surprenant. En effet, les éditeurs de jeux de combat japonais ont décidé de s’associer le temps d’un stream pour discuter de leur secteur. Et le casting a de quoi faire plaisir si l’on s’y connait un peu.

On retrouve donc comme participants :

Daisuke Ishiwatari (Arc System Works – créateur de Guilty Gear)

Kazuto Sekine (Arc System Works – superviseur général des combats)

Akira Nishitani (Arika – producteur de Fighting EX Layer et plus connu pour son travail sur Street Fighter II)

Katsuhiro Harada (Bandai Namco – grand responsable de la série Tekken)

Motohiro Okubo (Bandai Namco – producteur de SoulCalibur 6 et Tekken 7)

Shuhei Matsumoto (Capcom – producteur de Street Fighter V)

Takayuki Nakayama (Capcom – directeur de Street Fighter V)

Yohei Shimbori (Koei Tecmo – directeur de Dead or Alive 5 et 6)

Yasuyuki Oda (SNK – directeur de King of Fighters 14 après s’être occupé des combats de Street Fighter IV)

Nobuyuki Kuroki (SNK – directeur du dernier Samurai Shodown)

Certes, on note l’absence de Yoshinori Ono, le très exubérant responsable de la série Street Fighter chez Capcom. Mais ce line up est déjà incroyable. Malheureusement, il ne devrait pas y avoir d’annonces lors de ce stream. Il s’agit plutôt d’un état de lieux pour parler de leur genre de prédilection, de l’esport ou de la création de jeux de manière plus générale.

La rencontre est tellement importante qu’elle sera retransmise à la fois par les chaines Youtube d’Arc System Works, Capcom Fighters JP, Tekken et Dead or Alive. On n’a peut d’espoir concernant des sous-titres officiels (au moins en anglais) mais on croise tout de même les doigts pour qu’un fan se dévoue pour rendre la discussion plus accessible pour le reste de la communauté des jeux de combat.