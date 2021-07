Bandai Namco annonce avoir vendu 2 millions de SoulCalibur VI

Sorti en octobre 2018, SoulCalibur VI a été relativement bien accueilli par les joueurs et la presse, en atteste notre test sorti à l’époque. Aujourd’hui, on apprend qu’il a également été un relatif succès en termes de ventes puisque Bandai Namco annonce avoir écoulé plus de 2 millions d’exemplaires depuis sa commercialisation.

Le double million

Transcending history as #SOULCALIBURVI has reached 2 million copies sold! Thank you to all of our fans for your continued support and may your soul still burn! pic.twitter.com/mXUkfXZH60 — SOULCALIBUR (@soulcalibur) July 21, 2021

Ce chiffre regroupe ainsi les ventes numériques et physiques à travers le monde, depuis la sortie de SoulCalibur VI le 19 octobre 2018. Si l’on en croit les chiffres enregistrés par VGChartz, à titre de comparaison, SoulCalibur IV s’était écoulé à 3.02 millions de copies, SoulCalibur V à 1.38 millions et SoulCalibur II à 2 millions (en date du 20 novembre 2020).

Pour rappel, SoulCalibur VI est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. De nombreux invités de prestige ont été inclus, avec Geralt de The Witcher 3 ou encore 2B de NieR Automata.