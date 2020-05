Après un mois d’avril assez riche, les semaines actuelles sont un peu plus calmes. En tout cas, en termes de nouveautés, puisque les annonces s’enchaînent avec notamment l’Inside Xbox consacré à la Xbox Series X. Voyons un peu quelles sont les sorties jeux vidéo à venir pour cette nouvelle semaine du mois de mai.

Quelles sont les sorties jeux du 11 au 17 mai 2020 ?

Deep Rock Galactic (PC, Xbox One) – 13 mai

La première sortie sera celle de Deep Rock Galactic, un jeu coopératif déjà en early access depuis un petit moment. Mais le 13 mai, ce sera sa version définitive avec le déploiement de la mise à jour 1.0. Il s’agit d’un jeu de tir à la première personne qui se joue en coopération jusqu’à 4 joueurs où l’on incarne des nains dans des environnements destructibles et des grottes générées de manière procédurale.

Le même jour sortira un certain Super Mega Baseball 3, qui dira peut-être quelque chose aux amateurs de la discipline qui n’est pas forcément très populaire dans nos contrées. Il s’agit d’un épisode dans la continuité de ses prédécesseurs avec un gameplay axé entre l’arcade et la simulation et une direction artistique colorée. Un mode franchise débarque dans ce volet.

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix (Switch) – 15 mai

Si l’on doit bien noter une sortie importante cette semaine, alors n’oublions pas Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix. La licence de jeux de rythme arrive pour la première fois sur la dernière console de Nintendo au plus grand bonheur des fans. On y retrouvera la même base que l’excellente Future Tone sortie sur PlayStation 4 avec 10 nouvelles musiques inédites et un nouveau mode mix.

A côté de cela, on retrouve la version Switch du portage de Star Wars Episode 1 Racer le 12 mai (la mouture PS4 ayant été repoussée au 26 mai), la version console de Ion Fury le 14 mai et les retours de Oddworld: Munch’s Oddysee sur Switch le 14 mai et Dungeon of the Endless sur PS4 et Switch le 15 mai .