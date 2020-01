Hatsune Miku Project Diva MegaMix

Hatsune Miku: Project Diva MegaMix est un jeu de rythme qui met en scène les célèbres vocaloids. C'est la première entrée de la série sur Nintendo Switch. Au Japon, le nom complet est précisément Hatsune Miku: Project Diva Mega39’s (le 39’s se lisant Mikusu). Il y a plus d'une centaine de musiques et plus de 300 modules. Certains morceaux sont déjà connus mais il y aura aussi des pistes et des tenues inédites.