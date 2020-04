Star Wars Episode I : Racer arrive le 12 mai

Véritable jeu culte de la génération 64 bit, Star Wars Episode I : Racer est de retour ! C’est à l’occasion d’une interview disponible sur le site Star Wars de Aspyr, développeur du titre, que nous avons pu en apprendre plus sur l’arrivée du jeu sur nos consoles actuelles.

On met les gaz

Alors que la quasi totalité des jeux cultes de la licence tels que les Jedi Knight ont fait leur retour il y a peu, un jeu manquait à l’appel, Star Wars Episode I : Racer. Faisant partie des incontournables de la Nintendo 64, il semblait tout à fait logique que le jeu, dans sa forme originale, fasse son grand retour.

Des aveux de James Vicari, producteur chez Aspyr, ressortir Star Wars Episode I : Racer est « important car les bons jeux ne doivent jamais êtres oubliés et les excellents jeux doivent être réinterprétés et rejoués. Racer, tout comme Jedi Outcast et Jedi Academy, sont d’excellents jeux avec une véritable résonance émotionnelle. »

C’est chose faite avec une arrivée sur Nintendo Switch et PlayStation 4 de Star Wars Episode I : Racer le 12 mai prochain.