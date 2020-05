Après un mois d’avril assez varié avec des sorties majeures comme les remakes de Final Fantasy VII, Resident Evil 3, Trials of Mana ou encore des titres comme Gears Tactics et Streets of Rage 4, passons au mois de mai et ses nouveaux jeux vidéo. Comme d’habitude, on fait le point sur ce qui arrive.

Ainsi, vous retrouverez sur cette page l’intégralité des sorties jeux vidéo qui seront disponibles en mai 2020 ainsi qu’une présentation complète en vidéo. Un peu plus bas, on vous propose un comparateur pour quelques titres histoire de dénicher le meilleur prix. Alors, qu’est-ce qui sort sur PC, PS4, Xbox One, Switch ou encore en réalité virtuelle ce mois-ci ?

Quelles sont les sorties jeux vidéo en mai 2020 ?

Vous retrouverez donc tout d’abord notre présentation en vidéo. Bien sûr en mai, difficile de passer à côté de jeux comme Maneater, qui s’annonce complètement délirant, le très prometteur Wildfire, qui devrait satisfaire les amateurs de productions indépendantes, ou encore Minecraft Dungeons, qui viendra étoffer la licence de Microsoft.

Malheureusement, beaucoup de reports sont aussi à prévoir avec l’actuelle crise que l’on traverse. On pense à l’extension de The Elder Scrolls Online qui sera décalée, mais aussi des jeux comme The Last of Us 2 et Sword Art Online : Alicization Lycoris qui auraient dû sortir en mai mais qui n’arriveront que plus tard.

Toutes les sorties jeux vidéo mai 2020

1er mai

Super Toy Cars 2 (One)

5 mai

7 mai

12 mai

13 mai

14 mai

Best Friend Forever (PC, Switch)

Oddworld: Munch’s Oddysee (Switch)

15 mai

18 mai

19 mai

21 mai

22 mai

26 mai

27 mai

28 mai

Atomicrops (PC, PS4, One, Switch)

Bug Fables (PS4, One, Switch)

29 mai

Acheter les jeux au meilleur prix