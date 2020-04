Super Mega Baseball 3

Super Mega Baseball 3 est un jeu de baseball développé et édité par Metalhead Software. Proposant un gameplay hybride entre l'arcade et la simulation et une direction artistique cartoonesque, ce troisième épisode de la licence propose au joueur un tout nouveau mode Franchise et de disputer des matchs dans 14 stades différentes afin de devenir le plus grand champion de la discipline.