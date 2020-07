Le nouveau Fable enfin confirmé avec un court teaser

Si le Xbox Games Showcase a présenté pas mal de nouveaux jeux en provenance des Xbox Games Studios, beaucoup de joueurs attendaient le reveal du prochain jeu de Playgrounds Games, supposé marquer le retour de la série Fable sur le devant de la scène. Et il faut croire que les rumeurs disaient vrai, puisque un nouvel opus a été annoncé à la toute fin du show.

Le nouvel opus se dévoile un tout petit peu

C’est donc via un teaser que l’on apprend que la licence Fable est enfin de retour, presque 10 ans après le troisième opus. Cette vidéo ne permet pas vraiment de déceler beaucoup d’informations sur ce nouvel opus, qui gardera visiblement le même ton que les autres, en proposant un univers de fantasy rempli d’humour.

Malheureusement, il faudra se contenter de cela. Ce qui est déjà ça de pris pour de nombreux joueurs étant donné que le titre nous avait fait faux bond sur plusieurs événements de ces dernières années.

On ne sait même pas si ce Fable sera un Fable IV ou un reboot de la série, étant donné qu’il n’est pas numéroté. Le titre devrait sortir sur PC et Xbox Series X, mais la sortie n’est visiblement pas pour tout de suite. Il sera directement inclus dans le Game Pass, comme les autres jeux first party de Microsoft.