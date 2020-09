Zelda Breath of the Wild 2 : Eiji Aonuma prévient qu’il faudra attendre pour des nouvelles

En prenant tout le monde de court avec l’annonce de Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, Nintendo a ravivé les attentes autour de Zelda Breath of the Wild 2, dont on a plus de nouvelle depuis l’E3 2019. A l’occasion du reveal de ce nouveau titre dans le même univers, Eiji Aonuma s’est exprimé sur la suite que tout le monde attend.

L’attente risque de durer encore un peu

Le producteur de la série préfère alors tempérer les attentes des fans, en prévenant que Breath of The Wild 2 nécessite encore du temps avant que Nintendo puisse communiquer dessus :

« En ce qui concerne la suite [Breath of the Wild 2], dans le but de rendre encore impressionnant le vaste monde que vous avez aimé exploré dans le jeu original, l’équipe travaille activement sur le développement, ce qui veut dire que vous devrez attendre encore un peu plus longtemps avant que nous puissions vous donner plus de nouvelles. »

On l’a compris, Zelda Breath of the Wild 2 ce n’est pas pour maintenant, encore moins pour cette année. Il faudra probablement attendre 2021 avant que cette suite refasse parler d’elle. Les fans pourront alors se contenter de Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, prévu quant à lui le 20 novembre prochain.