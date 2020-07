Everwild, le prochain jeu de Rare, nous présente un nouveau trailer onirique

Annoncé lors du X019, Everwild avait fait forte sensation en nous présentant un univers intriguant. Le prochain jeu de Rare n’avait pas donné de nouvelles depuis, et il a fallu attendre le Xbox Games Showcase pour avoir un nouvel aperçu du titre.

La nature au centre du jeu

Ce nouveau trailer ne nous en apprendra pas beaucoup plus sur le jeu, mais il nous permet de constater que son ambiance enchanteresse est toujours présente. On sait seulement que le titre sortira sur PC et Xbox One dans les prochains mois, qu’il sera optimisé pour la Xbox Series X et qu’il sera directement inclus dans le Xbox Game Pass.