Du gore et de la mignonnance, voici ce qui vous attend dans les prochains jours. Après une semaine déjà relativement riche avec Ori and the Will of the Wisps, celle-ci sera encore plus garnie avec de nombreuses sorties qui déboulent. On fait le point sur les jeux vidéo qui seront prochainement disponibles.

Quelles sont les sorties jeux du 16 au 22 mars 2020 ?

MLB The Show 20 (PS4) – 17 mars

Comme chaque année, la franchise MLB The Show revient avec un nouvel épisode. Tout comme ses prédécesseurs, il s’agit d’un jeu de simulation de baseball où l’on est invité à prendre part à toutes les facettes de la discipline. Quoique peu populaire en occident, le titre dispose tout de même de certains atouts comme différents modes disponibles (carrière, saison…).

TT Isle of Man 2 (PC, PS4, One, Switch) – 19 mars

Dans la continuité du premier opus, TT Isle of Man 2 est un jeu de course de moto où il est toujours question de courir sur l’emblématique circuit de l’Île de Man. Les développeurs proposent ici une version plus complète et mieux aboutie avec des mécaniques de jeu revues et bien évidemment, il sera possible de participer à d’autres tracés pour s’entraîner.

Legend of Keepers (PC) – 19 mars (accès anticipé)

Il s’agit d’un accès anticipé mais suffisamment important pour qu’on l’évoque dans les sorties. Après un prologue (qui est toujours accessible gratuitement), Legend of Keepers forgera ses armes le 19 mars. On sera plongé dans de nombreux donjons sauf que cette fois-ci, on ne joue pas le gentil, mais celui qui place de nombreux pièges et qui devra gérer une équipe de méchants. Un mélange de roguelike et de jeu de gestion qui devrait plaire à bon nombre de joueurs.

Animal Crossing : New Horizons (Switch) – 20 mars

Deux grosses sorties sont à noter le 20 mars avec pour commencer Animal Crossing : New Horizons. La célèbre franchise de Nintendo fait son retour avec un premier épisode sur Switch qui se veut extrêmement complet. La formule reste la même, on gère ses habitations, ses résidents et bien d’autres joyeusetés, sauf que le jeu de gestion/simulation propose une progression plus complète et une tonne de nouvelles choses à faire.

Sachez qu’à la même date, il y a une magnifique console Nintendo Switch Animal Crossing qui sort, parfait pour les plus grands collectionneurs et fans de la série. Si vous voulez en savoir plus sur ce tout nouvel opus, on vous invite à consulter notre guide complet d’Animal Crossing : New Horizons.

Doom Eternal (PC, PS4, One, Stadia) – 20 mars

Dernier jeu et pas des moindres, il s’agit de DOOM Eternal. Dans la continuité du DOOM de 2016, if Software nous propose un titre jouissif au possible avec un jeu de tir à la première personne aussi nerveux que gore. Cette suite proposera moult améliorations, comme une plus grande profondeur de gameplay, de nouvelles armes, de nouvelles techniques et un Doomguy plus personnalisable.

Dans les autres sorties importantes mais peut-être un peu moins majeures, on y retrouve R.B.I. Baseball 20, le 17 mars, le prochain DLC de Total War Three Kingdoms, A World Betrayed, le 19 mars ou encore Silent World, le même jour sur PC et Switch et LA-MULANA 1 & 2 sur PS4, Switch et One le 20 mars.

Comptez sur nous pour vous proposer un test sur la majorité des jeux listés ici. Vous pouvez aussi découvrir notre calendrier complet des sorties jeux vidéo du mois de mars 2020.