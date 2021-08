Sony veut des jeux AAA sur son prochain casque PS VR 2

L’un des principaux reproches fait au marché de la réalité virtuelle est son manque de jeux dépassant le cadre de la simple expérience, même si ce constat s’est grandement amélioré ces dernières année. Sony souhaite en tout cas remédier grandement à cela avec son PS VR 2 (au nom de code Next-Generation VR), comme le constructeur l’aurait déclaré lors d’un sommet de développeurs, réservé à une poignée de personnes, mais dont des éléments ont fuité grâce à la chaine PSVR Without Parole, depuis confirmé par le site Upload VR.

Un line-up plus ambitieux

Dans la vidéo postée par la chaîne YouTube, relayée par VGC, on apprend ainsi que Sony aurait l’ambition de développer des jeux plus ambitieux pour le catalogue de son prochain casque, et veut « s’éloigner des expériences VR et se focaliser sur les titres AAA ».

Une ambition qui se traduit donc par le développement de jeux plus massifs pour le casque, mais aussi par la volonté de proposer des jeux consoles « traditionnels » en VR, comme Hitman III. La volonté du constructeur sera de laisser le choix à l’utilisateur d’acheter la version VR du titre ou la version traditionnelle dès la sortie du jeu. Sony évoque également le fait de pousser de nombreux remasters PS VR à voir le jour sur le PS VR 2 afin de profiter des nouvelles technologies du casque.

Selon les dernières informations révélées par Sony, ce casque embarquerait une résolution de 4000×2080 pixels, avec 2000×2040 dans chaque oeil, tandis que le champ de vision irait jusqu’à 110 degrés, soit 10 de plus que le casque actuel.

On attend désormais de voir à quoi ce casque ressemble, et s’il sera bien lancé à la fin de l’année 2022 comme cela était suggéré.