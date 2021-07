Sony annonce le rachat du studio Nixxes Software, qui rejoint les PlayStation Studios

En début de semaine, Sony avait fait les gros titres en rachetant le studio Housemarque (Returnal), ce qui avait alors enclenché de nouvelles discussion sur la stratégie de rachat du constructeur et de celle de Microsoft. Alors que l’on pensait que Bluepoint Games allait être le prochain studio à rejoindre les PlayStation Studios, c’est finalement Nixxes Software qui a été racheté par le constructeur.

Excited to announce that the talented Dutch studio Nixxes Software will be joining PlayStation Studios. It's a real pleasure to welcome a team with such deep technical expertise and vast experience to the @Playstation family. Huge congrats to everyone @NixxesSoftware!

— Hermen Hulst (@hermenhulst) July 1, 2021