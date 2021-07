Housemarque a refusé plusieurs grosses offres avant de rejoindre les PlayStation Studios

Housemarque a décidément le vent en poupe depuis la sortie de Returnal, et le rachat du studio par Sony pour le faire intégrer les PlayStation Studio a été l’aboutissement de longues années de travail pour les développeurs. Mais Sony n’était visiblement pas le seul grand nom intéressé par l’idée d’acquérir Housemarque, comme le révèle Ilari Kuittinen, le directeur du studio.

Un studio très courtisé

Dans une interview accordée au site Yle, relayée par VGC, l’intéressé déclare que plusieurs grands noms ont approché le studio pour l’acquérir et s’il n’est pas prêt à révéler qui exactement, il indique qu’ils provenaient de Chine, de Suède et des Etats-Unis. Il indique alors pourquoi c’est Sony qui a été le plus intéressant :

« Je dois dire que nous avons eu un printemps très spécial et le fait que nous étions au coeur d’une compétition semble même un peu surréaliste. Il était clair depuis le début le début de nos discussions que Sony voulait nous racheter car nous faisions quelque chose que les autres ne font pas. Leur point de départ n’a pas été que nous devions commencer à créer des jeux selon une formule définie par Sony. »

En somme, la liberté créative apportée a joué dans la balance, et on imagine que l’argent n’y est pas étranger non plus. Le studio a désormais bien plus de moyens pour produire des jeux encore plus ambitieux, et il faudra attendre encore quelques années pour en voir le résultat.