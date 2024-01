State of Play : Le résumé complet des annonces du 31 janvier (Death Stranding 2, Stellar Blade…)

Vous trouverez ici l’ensemble des annonces du State of Play de ce mercredi 31 janvier, avec toutes les vidéos diffusées.

Helldivers II

Plateforme : PC – PS5

: PC – PS5 Date de sortie : 8 février 2024

C’était un peu un passage obligé pour l’une des productions de ce début d’année poussée par Sony. Helldivers II se devait d’être là pour nous rappeler qu’il sortira dans une grosse semaine, et qu’il présentera de l’action débridée avec même l’intégration de méchas, qui devraient arriver un peu après le lancement du jeu. Rien de bien neuf à signaler en dehors de cela.

Stellar Blade

Plateforme : PS5

: PS5 Date de sortie : 26 avril 2024

Stellar Blade était l’une des stars de ce State of Play puisqu’il a eu droit à 6 minutes de vidéo durant lesquelles on peut davantage voir le monde qui entoure Eve, notre personnage. Le titre proposera une zone semi-ouverte dans laquelle on pourra réaliser quelques quêtes pour aider les rares survivants de la Terre. Le jeu se montre toujours aussi spectaculaire lorsqu’il s’agit de passer à l’action, avec une héroïne dont la garde-robe ne cesse de grandir malgré l’apocalypse. On apprend surtout la date de sortie du titre, qui est donc maintenant prévu pour le 26 avril prochain sur PlayStation 5.

Sonic X Shadow Generations

Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch Date de sortie : Automne 2024

Sonic Generation, qui mêle la première version de notre hérisson préféré à celle plus moderne, revient avec un remaster, qui ne se contentera pas reprendre exactement les mêmes éléments. Shadow s’invite à la fête pour ce Sonic X Shadow Generations, et il aura droit à sa propre campagne pour l’occasion, avec quelques nouveaux défis. De quoi redonner un peu d’intérêt à celles et ceux qui ont déjà terminé le jeu original. Ce remaster sortira sur toutes les plateformes dans le courant de cet automne.

Zenless Zone Zero

Plateforme : PS5 – PC – iOS – Android

: PS5 – PC – iOS – Android Date de sortie : Inconnue

HoYoverse aime être un peu présent dans chaque conférence et c’est sans grande surprise que le studio chinois a officialisé le portage de Zenless Zone Zero sur PS5. Une version qui avait d’ores et déjà été teasé très fortement et qui ne faisait aucun doute, étant donné que Genshin Impact et Honkai Star Rail, les deux autres poids lourds de l’entreprise, sont sortis sur PS5.

Foamstars

Plateforme : PS4 – PS5

: PS4 – PS5 Date de sortie : 6 février 2024

Là encore, voir Foamstars ne nous a guère surpris étant donné qu’il s’agit là aussi d’une exclusivité qui est prévue pour ce début 2024. Le jeu où l’on tire de la mousse sortira le 6 février prochain dans le PlayStation Plus, et a profité de ce State of Play pour illustrer quelque peu sa saison 1 et tout ce qu’elle apportera, comme des skins en plus ou un autre personnage.

Dave the Diver

Plateforme : PC – Switch – PS4 – PS5

: PC – Switch – PS4 – PS5 Date de sortie : Avril 2024 (pour le portage PlayStation)

Le jeu indépendant pas si indépendant revient, et cette fois-ci sur PS4 et PS5. Dave the Diver s’offre un portage sur les consoles PlayStation qui sortira en avril prochain, mais ce n’était pas la seule annonce de Mintrocket. Un DLC gratuit est également prévu pour le jeu, et celui-ci mettra en scène l’une des plus redoutables créatures venue du fond de l’océan : Godzilla.

V Rising

Plateforme : PC – PS5

: PC – PS5 Date de sortie : 2024

Pas de Castlevania au programme, mais un peu de vampires quand même avec V Rising, dont le portage PlayStation s’est un peu plus dévoilé. Un jeu qui mêle action et survie en vue isométrique dans lequel on incarne un suceur de sang, qui doit donc se cacher de jour et chasser la nuit pour survivre. Le titre était disponible en accès anticipé depuis 2022, mais il arrivera dans sa version définitive en 2024.

Silent Hill: The Short Message

Plateforme : PS5

: PS5 Date de sortie : Maintenant disponible

Le nom de Silent Hill: The Short Message ne nous est pas complètement inconnu, mais c’est la première fois que le titre était présenté avec autant de détails. Il s’agit donc d’une expérience free-to-play, qui se décrit comme étant un jeu expérimental et qui traite de sujets actuels et contemporains pour la jeune génération, d’où la grande présence d’un smartphone dans le jeu. Si tout cela vous rend curieux, vous pouvez dès maintenant vous rendre sur le PSN pour l’essayer.

Silent Hill 2 Remake

Plateforme : PS5

: PS5 Date de sortie : Inconnue

Konami n’avait heureusement pas que cela à nous montrer, puisque l’on a enfin eu droit à la première présentation de gameplay de Silent Hill 2 Remake. Une vidéo qui ne devrait sans doute pas convaincre tous les fans de cet épisode, peut-être parce qu’elle semble mettre trop l’emphase sur l’action. Quoi qu’il en soit, le projet est bien vivant même si l’on peut s’inquiéter de ne voir toujours aucune date de sortie être confirmée ici.

Judas

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

Après avoir travaillé sur la série BioShock, Ken Levine s’est en allé fonder son nouveau studio Ghost Story Games, qui est à l’œuvre sur Judas. Un titre que l’on avait plus vu depuis un moment, et qui a donc fait sa réapparition avec un trailer qui coche toutes les cases de ce que l’on attend d’une suite spirituelle de BioShock. Malheureusement, toujours aucune de prévue pour ce projet encore très intriguant.

Metro Awakening VR

Plateforme : PS VR2 – Meta Quest

: PS VR2 – Meta Quest Date de sortie : 2024

Les fans de la saga Metro souhaitent sans doute avoir droit à un épisode traditionnel sur les différentes plateformes, mais le futur de la série passera aussi par la réalité virtuelle avec Metro Awakening VR. Il se présente comme un épisode préquel qui se déroulera en 2028, et qui reprendra les codes de Metro pour les adapter au gameplay en réalité virtuelle. La sortie est prévue pour cette année.

Legendary Tales

Plateforme : PS VR2

: PS VR2 Date de sortie : 2024

L’autre jeu PS VR2 de la conférence était donc Legendary Tales, dont l’accès anticipé a démarré il y a quelques années. Il s’agit là d’un RPG dans un univers de dark fantasy somme toute assez classique au premier coup d’oeil, pour ne pas dire volontairement old-school, si ce n’est qu’il peut être apprécié en multijoueur. La version complète du jeu devrait donc sortir cette année.

Dragon’s Dogma 2

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 22 mars 2024

Tous les jeux de ce premier trimestre 2024 se sont passés le mot pour apparaître dans ce State of Play, puisque Dragon’s Dogma 2 était lui aussi de la partie. Le jeu de Capcom avait surtout envie de mettre à l’honneur une nouvelle classe qui se nomme le Conquérant, et qui sera un magicien qui maniera une épée à deux mains. Le meilleur des deux mondes donc.

Rise of the Ronin

Plateforme : PS5

: PS5 Date de sortie : 22 mars 2024

Tout comme Stellar Blade, Rise of the Ronin a eu droit à un peu plus de détails avec une vidéo de gameplay montrant les déplacements dans le monde ouvert, avec un grappin et un deltaplane, et surtout les combats très rapides. Un système qui se pose en évolution de celui de Nioh ou encore de Wo Long, et qui semble être très focalisé sur la parade et sur les différences entre toutes les armes disponibles, comme des armes blanches classiques ou des plus exotiques à l’image d’un lance-flamme.

Until Dawn

Plateforme : PC – PS5

: PC – PS5 Date de sortie : 2024

Avait-on réellement besoin d’un remaster d’Until Dawn ? La question ne s’est sans doute jamais posée avant cette semaine, sauf chez Ballistic Moon qui est aux commandes de cette nouvelle version du jeu d’horreur de Supermassive Games. On nous promet une expérience visuelle encore plus forte pour renforcer l’aspect horrifique, avec de nouveaux environnements, des objets en plus et des séquences inédites. En plus d’arriver sur PS5, le titre sortira aussi sur PC.

Death Stranding 2: On the Beach

Plateforme : PS5

: PS5 Date de sortie : 2025

C’est Hideo Kojima qui a eu l’honneur de clore ce State of Play avec une nouvelle vidéo de DS2, ou plutôt Death Standing 2: One the Beach, puisque c’est son nouveau sobriquet. Un trailer absolument massif comme Kojima sait si bien le faire, qui livre énormément de questions sur cette nouvelle intrigue, avec des anciens et des nouveaux personnages, mais qui montre surtout des panoramas grandioses, avec des décors bien plus variés que dans le premier opus. Un projet qui semble donc titanesque, et qui a besoin de temps pour être finalisé puisque l’on apprend que le jeu ne sortira qu’en 2025. L’attente sera longue, mais après un aussi joli trailer, il y a sans doute de quoi patienter avec confiance.

Un nouveau jeu Kojima (Physint)

Plateforme : Inconnue

: Inconnue Date de sortie : Encore plus inconnue

Et surprise, Death Stranding 2: On the Beach n’est pas le seul projet de Hideo Kojima pour le compte de Sony. Le créateur japonais était là en personne pour annoncer qu’il travaillait sur un nouveau jeu d’action-espionnage, qui répond maintenant au nom de code Physint. Un projet décrit comme étant très cinématographique (comme d’habitude avec Kojima), et qui devrait lorgner sur un sujet que le réalisateur connaît bien, après autant de jeux Metal Gear Solid dans son sillage. Pas de date de sortie pour le moment, et on peut imaginer qu’on ne le verra pas avant plusieurs longues années.

Pas de Final Fantasy VII Rebirth pour terminer le show comme vous l’aurez compris, mais le titre aura droit à son propre State of Play la semaine prochaine, le 6 février. Ce qui donne donc un State of Play qui avait quelques grosses présentations au programme, mais qui ne donne pas non plus beaucoup de visibilité sur l’année 2024 de la PS5 après le mois d’avril (on met de côté Death Stranding 2, étant prévu en 2025). Sans doute pour planifier une nouvelle édition d’ici quelques mois ?