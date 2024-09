Sony nous donne rendez-vous le 10 septembre pour une « présentation technique », la PS5 Pro est en approche

On aura autant entendu parler de la PS5 Pro que d’une Switch 2, alors que les deux n’ont fait l’objet que de rumeurs et d’aucune véritable information. Il est temps de mettre fin à tout ce flou, du moins pour la prochaine console de Sony. Après avoir caché ce qui semble être le design de la PS5 Pro sur son logo des 30 ans de PlayStation, le constructeur est aujourd’hui prêt à nous en dire un peu plus sur sa future machine. Et pour cela, il laisse la parole à Mark Cerny, l’architecte de la PS5.