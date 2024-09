Sony a caché le design de la PS5 Pro dans son logo pour le 30ème anniversaire de PlayStation

Dans le logo des 30 ans partagé par Sony, on peut voir les fameux boutons de la PlayStation être représentés par les différentes machines qui ont fait l’histoire de la marque, de la PS1 à la PS5, en passant par les accessoires et appareils mobiles.

Sauf qu’en son centre, ce logo affiche également une console au design inconnu, ou presque. On y voit une PS5 un peu différente, qui ressemble à la PS5 Slim, mais avec des tranches plus nombreuses. Soit exactement le design de la PS5 Pro mis en avant par l’insider Billbil-kun il y a de cela quelques jours. Autant dire que le doute n’est plus vraiment permis aujourd’hui, et que nous avons en face de nous le design de la PS5 Pro.

Avec cette discrète confirmation, Sony doit certainement prévoir une annonce officielle dans les prochains jours, ce qui collerait là aussi aux dires de l’insider, qui indiquait un reveal de la console dans la première quinzaine de septembre. L’attente ne devrait donc plus être très longue.

Thanks to those who bumped me,

So yes, we can say that Sony itself is confirming my design draft of the PS5 Pro 😉 pic.twitter.com/oqW8kF9K1q

— billbil-kun (@billbil_kun) September 5, 2024