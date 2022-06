Sonic Central : la présentation en remettra une couche à 18h

Sonic est très occupé en ce moment entre la promotion incessante de Frontiers (au grand désespoir des fans) et la sortie imminente d’Origins, mais Sega ne nous laissera pas de répit pour autant avec une présentation dédiée au futur de sa mascotte aujourd’hui-même à 18h, heure française.

Sonic Overdose ?

Sega nous donne donc rendez-vous tout à l’heure pour de nouvelles informations sur les prochains projets de Sonic mais aussi ses partenariats et ses évènements à venir cette année. Vu que ce n’était pas le personnage qui était le plus discret sur son futur entre ses deux jeux à venir, son troisième film, la série spin-off sur Knuckles, on se demande ce qu’on pourra bien découvrir en dehors de quelques séquences de gameplay.

On mise sur quelques collaborations avec Two Point Campus par exemple vu que les DLC liés au hérisson bleu et ses amis dans Two Point Hospital avaient déjà été dévoilés dans une conférence de ce type. Et pourquoi pas un autre petit remaster ou remake vu que l’éditeur semblait en promettre beaucoup il y a quelques semaines ? Réponse sur les chaînes Twitch et Youtube officielles.

Rappelons que Sonic Origins sortira PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC le 23 juin et que Sonic Frontiers arrivera sur ces mêmes plateformes