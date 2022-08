Sonic Frontiers : Notre interview avec Īzuka Takashi de la Sonic Team à l’occasion de la Gamescom 2022

A l’occasion de la Gamescom 2022 de Cologne, nous avons eu l’occasion de jouer à une toute nouvelle démo de Sonic Frontiers (autre que celle destinée au public), et nous avons pu ainsi avoir une première impression plus probante du jeu qui se révèle finalement bien moins inquiétant que lors de nos observations des premiers trailers. On rappelle qu’une démo était accessible au public durant la Gamescom sans oublier un trailer centrée sur l’histoire dévoilé par SEGA.

Un jeu difficile à présenter ? Nous avons posé la question à Takashi Īzuka , membre de la Sonic Team et producteur sur Sonic Frontiers, en plus de revenir sur quelques aspects du jeu.

Des débuts difficiles et une démo pour convaincre ?

Lors de la diffusion des premiers trailers, j’étais très septiques comme beaucoup de joueurs, mais après y avoir joué, Sonic Frontiers se révèle finalement bien mieux que ce que je pensais et cela semble être le cas également pour ceux ayant essayés la démo sur le salon. Comment vous expliquez ce décalage, le jeu serait-il trop difficile à bien communiquer ?

Takashi Īzuka : Durant la promotion de Sonic Frontiers avec le teaser trailer et les suivants, nous avons donné de petits indices à propos de ce qu’était le jeu et il y avait beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas ce qu’il se passait : « Est-ce que c’est un open world ? Qu’est-ce que c’est comme jeu ? ». Beaucoup de gens étaient confus parce qu’ils n’avaient pas assez d’informations. Bien sûr, ils ne peuvent pas y jouer donc il n’ont pas les moyens de pleinement saisir ce qu’est le jeu. Ainsi, il y a eu beaucoup d’inquiétudes basées sur le peu d’informations qu’ils avaient ce qui les rendaient un peu inquiet.

Aujourd’hui, nous sommes à la Gamescom, les gens peuvent essayer la démo et se faire la main sur le jeu. Notre équipe travaille dessus depuis très longtemps et les gens commencent à réellement comprendre ce qu’est le jeu, de même que pour l’histoire depuis la sortie du story trailer, ils commencent à voir ce qu’est l’univers et ce que font les différents personnages. Quand on parlait de « jeu Open Zone » [ndlr : la Sonic Team préfère définir son jeu comme Open Zone plutôt qu’Open World] vous jouez au jeu et vous vous dites « Oh c’est donc ça l’Open Zone ». Avec ces nouvelles informations et ses phases de gameplay, les gens sont de moins en moins inquiets et de plus en plus satisfaits et donc ont le sentiment que ce sera un bon jeu.

Prévoyez-vous une démo gratuite sur les différentes plateformes (PlayStation, Xbox Switch et PC) afin de mieux faire comprendre ce nouveau concept ?

Takashi Īzuka : Non, mais il sera encore jouable dans de nombreuses conventions entre aujourd’hui et la sortie du jeu comme le Tokyo Game Show prochainement.

Une histoire portée par le mystère

Vous avez révélé récemment le story trailer pour Sonic Frontiers. On remarque que l’on revient à un ton plus sérieux comme pour les vieux Sonic en 3D (Sonic Adventure 2 ou Sonic the Hegdgehog de 2007). Y a-t-il une raison particulière ?

Takashi Īzuka : L’équipe ne regarde pas vraiment en arrière et préfère se concentrer sur quoi faire ensuite. Avec ce concept d’Open Zone, nous voulions rendre cette île mystérieuse avec toutes ces choses que Sonic ne connait pas comme le joueur qui sera curieux d’en savoir plus. Vous partez ainsi avec Sonic dans cette aventure pour en apprendre davantage à propos de ce qui vous entoure.

Étant donné que vous ne savez rien, vous devez explorer, regarder partout et apprendre certaines choses au fur et à mesure que vous progressez dans cette île mystérieuse. C’est probablement ce style de narration qui semble plus sérieux que les autres jeux.

Sonic va devoir libérer ses amis qui semblent être des espèces de cyber-fantômes. Que pouvez-vous nous dire sur le scénario et sur Sage qui ne semble pas être totalement une ennemie de Sonic ?

Takashi Īzuka : Tails et Amy sont en quelque sorte coincés dans ce monde digital dans le Cyberspace et même Sonic ne sait pas comment les libérer. Il va donc devoir trouver un moyen d’y parvenir. D’une même manière, Sage est ce personnage qui va tenter d’expulser Sonic de l’île. Pour Sonic, ce n’est pas clair non plus sur qui est ce personnage, qu’est-ce qu’elle fait là et pourquoi elle veut le faire partir.

Au fur et à mesure de la progression vous allez obtenir de petites pièces du puzzle qui vous permettront de répondre à ces questions. Mais je veux ne pas spoiler car cela fait partie du plaisir du jeu. Vous en saurez plus en même temps que Sonic au court du jeu.

Dans le jeu il y a beaucoup de ruines, de tours et autres structures en pierres. Pouvez-vous nous parler des inspirations en matière d’architecture ?

Takashi Īzuka : Il y a beaucoup de choses sur l’île qui sont en quelque sorte uniques et qui sont plus ou moins liés à l’histoire, si j’en dis plus je risque de dévoiler des parties de l’histoire qui doivent rester encore mystérieuses. Mais toute l’architecture et le design autour de l’île rentrent dans un même moule faisant partie de l’histoire et du mystère que les joueurs pourront décortiquer en parcourant le jeu.

Des Open Zones de plus en plus corsées

Les zones ouvertes auront différents biomes, est-ce que cela aura un impact sur l’exploration ?

Takashi Īzuka : La première île que vous jouez, Chronos Island, est une île plutôt verte que l’on voit assez souvent dans les trailer. De ce fait la difficulté est plutôt faible et elle est construite de manière à vous apprendre les différentes mécaniques du jeu en plus des tutoriels. Cela vous permet de vous balader en vous amusant pour vous habituer aux contrôles.

Par la suite, vous aurez accès à l’île désertique qui est un endroit où vous devez mettre à profit ces compétences et les techniques que vous avez apprises dans la première île. La difficulté est plus poussée, il y a plus de challenge au niveau des plateformes, des gardiens et des ennemis. Selon les îles, il y aura des interactions et des ennemis uniques avec une difficulté qui évolue lorsque vous progressez dans ces différents biomes.

Les niveaux du cyberspace (ou cyberespace) plus « classiques » que l’on pourra expérimenter via les stèles sont issus des souvenirs de Sonic. Est-ce que le cela signifie que l’on aura quelque chose de similaire à Sonic Generations ?

Takashi Īzuka : Les niveaux du cyberspace sont exactement ça, il s’agit du format linéaire que l’on connait et que les gens adorent. Arriver à bout le plus vite possible en utilisant votre adresse. Sonic rentre dans ces portails et ses souvenirs deviennent une représentation de monde digital. Il y a donc des niveaux comme Green Hill ou Sky Sanctuary, des endroits qui sont liés à Sonic.

Cela se voit visuellement mais pas seulement, l’équipe de développement a également implanté des « easter eggs » que les fans reconnaitront surement. Il y aura donc des mécaniques de gameplay familières et des environnements qui seront dans le cyberspace.

Durant ma session, j’ai expérimenté un évènement assez étrange durant la nuit avec une chute d’étoiles et une sorte d’écran à machine à sous qui pouvait afficher jusqu’à trois symboles lorsque je les ramassais. Pouvez-vous nous éclairer sur ce que c’était ?

Takashi Īzuka : C’est intéressant que cela soit arrivé pour vous parce que c’est censé se produire de temps en temps et vous faites probablement partie des rares personnes qui ont pu voir ça *rires*.

L’équipe de développement s’est aperçue que l’on pouvait passer énormément de temps sur l’île à vadrouiller puisque c’est un jeu Open Zone et afin de rendre ce temps amusant et unique, ils ont implanté des évènements spéciaux qui se déclenchent de temps à autre. Histoire de donner aux joueurs une sorte de récompense pour le temps qu’ils passent sur l’île. Je précise toutefois que ces évènements ne sont pas liés à l’histoire.

Nous remercions monsieur Takashi Īzuka d’avoir répondu à nos questions. Grâce à lui nous savons désormais, entre autre, que l’architecture de l’île jouera un grand rôle dans l’histoire, et que l’on peut s’attendre à quelques surprises en explorant les fameux Open Zone. Pour plus d’informations, nous vous conseillons notre aperçu de la Gamescom où nous avons pu explorer la deuxième île du jeu.

Sonic Frontiers sortira le 8 novembre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.