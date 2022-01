Après avoir passé la première épreuve et avoir pris vos marques avec le Pokédex dans Légendes Pokémon Arceus, vous croiserez Ryza du Clan Diamant, qui vous demandera de lui venir en aide pour venir à bout d’un Pokémon Baron. Vous déclencherez alors la cinquième mission principale du jeu, « La requête de Ryza ».

Allez au Dojo pour parler à votre rival

Avant de partir à l’aventure contre ce Pokémon Baron, il vous faudra retrouver Lucia/Aurel au Dojo, qui se situe à gauche du repère du Groupe Galaxie. Vous devrez ensuite l’affronter dans un combat, puisque votre rival (plutôt collègue) possède désormais un Pokémon : Pikachu.

Il/elle vous demandera alors de l’affronter afin de consolider les liens entre lui/elle avec ce Pikachu (avec une histoire qui fait évidemment penser à celle de Sacha). Son Pikachu est assez faible, et avec une équipe qui comporte un Pokémon niveau 10, vous n’aurez aucun mal à l’affronter.

Vous rencontrerez ensuite Bélila, cheffe du Corps de la défense avant de partir à la rencontre de Ryza du Clan Diamant, dans les Plaines Obsidiennes (vous rencontrerez Percupio sur la route).

Vous croiserez Ryza en entrant dans la deuxième partie des plaines, après avoir passé le pont de la zone où se trouve un garde. Ryza et votre rival seront juste un peu plus loin là-bas, et Ryza va vous mettre à l’épreuve avec un duel contre son Goinfrex, qui est donc de type Normal. Là encore, pas de difficulté particulière avec ce Pokémon, votre starter niveau 10 devrait suffire.

Rendez-vous sur le Plateau Cer-Mont

Allez ensuite sur le Plateau Cer-Mont, où le Pokémon Baron cause des problèmes. Suivez simplement le chemin principal, vous vous croiserez pas mal de Racaillou et de Nosferapti, avant d’arriver au plateau.

Vous trouverez alors le Pokémon Mélokrik, sous sa forme Baron. Il s’agit d’un Pokémon de type Insecte, de niveau 12, que vous pourrez facilement battre avec Héricendre ou tout Pokémon avec des attaques de type Vent (prévoyez d’avoir une équipe complète, car il peut tout de même battre un Pokémon de niveau 10 d’un seul coup).

Une fois battu, vous ferez la rencontre du grand Cerbyllin, qui vous jugera digne de confiance. Il vous restera alors à retourner faire votre rapport à Rusti-Cité pour terminer la mission.

Retrouvez d’autres astuces dans notre guide dédié à Légendes Pokémon Arceus avec notamment nos conseils pour bien débuter ou la liste complète des missions secondaires.