Retour triomphal Assassin's Creed Valhalla

Après avoir pillé un des campements de Rued, vous allez pouvoir retourner à Northwic en compagnie d’Oswald, bien décidé à mettre toutes les chances de son côté en offrant son butin à la famille de sa promise Valda. Retour triomphal marque le début du chapitre 3 de la saga L’histoire du thegn Oswald et se débloquera suite à la réussite de la quête La carrure d’un homme du Nord.

Retrouver Oswald

Retournez directement à Northwic en utilisant le voyage rapide puis suivez le marqueur de quête pour trouver Oswald, en grande discussion avec Broder.

Vous déclencherez une cinématique où vous discuterez du fameux butin avant que l’autre frère Brothir ne débarque avec le cadavre d’un éclaireur ennemi, tué non loin des murs. Inquiet, Eivor se proposera de tenter de trouver un autre éclaireur et de le garder vivant pour l’interroger.

Trouver et vaincre un éclaireur de Rued

Utilisez votre corbeau pour découvrir la zone d’exploration où se cachera l’autre éclaireur. Une fois la zone découverte, rendez-vous y et activez votre vision d’Odin pour dévoiler la position de l’ennemi.

Attaquez ensuite l’éclaireur, discrètement ou non, puis ligotez-le avant de le porter pour le ramener à vos alliés.

Amener l’éclaireur à Oswald

Une fois l’ennemi sur votre dos, il ne vous restera plus qu’à contourner les fortifications de Northwic pour amener l’éclaireur à Oswald.

Vous assisterez à une discussion entre les différents protagonistes et vous aurez le choix entre tuer ou épargner l’éclaireur. Qu’on se le dise, peu importe votre choix, l’éclaireur sera tué juste après le choix.

Après les révélations de l’éclaireur, vous apprendrez vite que votre camp risquera tôt ou tard d’être attaqué. Vous déciderez de prendre les devants en allumant le feu de Dunwic afin d’attirer vos ennemis.

Rejoindre les alliés

Vous partirez donc vers Dunwic. Une fois arrivé à proximité du lieu, vous serez attaqué par des soldats ennemis, tuez-les.

Une fois les ennemis abattus, dirigez-vous vers la forteresse de Dunwic où vous attendront Oswald et ses compères.

Eliminer les hommes de Rued

Afin d’allumer le brasier qui attirera Rued et le reste de ses hommes, vous allez devoir pénétrer dans la forteresse. Pour garder toutes les chances de votre côté, mieux vaudra passer inaperçu. Entrez via une porte dérobée, sur la droite de la forteresse. Vous pourrez y accéder par des cordes et des plateformes.

Une fois entré, déplacez l’objet vous bloquant le passage pour pénétrer dans la forteresse. Éliminez les ennemis un par un discrètement, en vous aidant de votre vision d’Odin.

Si la suite de la quête ne se débloque pas, c’est qu’il reste encore des ennemis à éliminer. Ils se trouveront tous en extérieur, essayez de vérifier au niveau des entrées de la forteresse s’il ne reste pas encore un ennemi vivant. Une fois la totalité des soldats tués, vous allez devoir allumer le brasier.

Allumer le feu

Suivez le marqueur de quête pour trouver le brasier en hauteur, puis, équipez-vous d’une torche afin de l’enflammer.

Une fois le brasier allumé, une cinématique se déclenchera et Rued fera son apparition avec ses hommes, l’occasion pour Oswald d’affirmer sa position de futur roi.

Après une discussion plus que houleuse entre Rued et Oswald, les deux leaders s’affronteront dans le cadre d’un holmgang. Et, alors que Rued semblait avoir l’ascendant sur Oswald, le combat se terminera par la chute des deux protagonistes.

Après la chute d’Oswald et de Rued, fuyez rapidement la forteresse et regroupez-vous avec vos alliés.

La quête Retour triomphal se terminera après la cinématique et vous débloquerez la suite de l’histoire : Lever le fer.

