La carrure d'un homme du Nord Assassin's Creed Valhalla

Quête faisant partie du chapitre 2 de la saga L’histoire du thegn Oswald, La carrure d’un homme du Nord se débloquera après avoir réussi la quête Faiseur de roi. Vous allez encore devoir aider Oswald à avoir la carrure d’un roi.

Trouver Oswald et lui parler

Rendez-vous à Elmenham et utilisez votre vision d’Odin pour trouver Oswald, il se situera non loin des quais. Une fois en vue, allez lui parler.

Une longue discussion débutera entre Eivor, Oswald et Finnr et vous en viendrez au fait qu’Oswald devra prouver à sa future belle-famille qu’il est un homme brave et que le combat ne lui fait pas peur. Après une partie de joute verbale, Oswald vous provoquera dans un holmgang, combat à mort.

Parler à Finnr

Afin de débuter ce holmgang, vous allez devoir retrouver Finnr au niveau d’un petit îlot, près de Seahenge. Enfourchez votre monture et partez en direction du marqueur de quête pour arriver à l’objectif.

Avant le duel, vous assisterez à une longue discussion entre Eivor et Oswald, où ce dernier ne sera plus tellement sûr de l’utilité d’un tel duel.

Affronter Oswald en duel

Durant ce combat, vous n’aurez pas vos armes afin de ne pas tuer Oswald. Mais ce dernier pourra, quant à lui, utiliser son épée. Vous verrez assez rapidement que le combat, même à mains nus, sera très rapidement gagné. Il faudra gagner 3 fois avant que le combat ne se termine. Pour gagner, esquivez ses attaques et enchaîner les coups.

Pour prouver sa valeur, Oswald vous proposera d’aller attaquer un camp de pillard non loin de là et d’amener le butin à sa futur belle-famille enfin de gagner des points auprès de Valda.

Piller le site du serpent

Embarquez dans votre drakkar, qui aura fait son apparition juste à côté de l’îlot et dirigez-vous vers le site du serpent en suivant votre marqueur de quête.

Pour réussir ce pillage, vous allez devoir brûler les chariots et la cargaison. Utilisez votre vision d’Odin pour découvrir les zones que vous devrez brûler et envoyez une torche. Une fois tous les objectifs détruit, vous allez devoir tuer tous les ennemis restants.

Accompagnez ensuite Oswald au niveau du trésor pour déclencher une cinématique.

La quête La carrure d’un homme du Nord se terminera après la cinématique et vous débloquerez la quête suivante : Retour triomphal.

Pour découvrir la suite de l’histoire d’Assassin’s Creed Valhalla, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet.