Le Dirigeant Cormier vous a confié une mission de la plus haute importance dans Légendes Pokémon Arceus, à savoir apaiser Hachécateur, Roi de la Forêt. Une fois dans son bureau, vous accepterez alors la septième quête principale du jeu, « La rage du roi de la Forêt »

Rendez-vous au bureau du Corps des Chercheurs, au Siège du Groupe Galaxie, pour discuter de votre mission

Description de la mission : Hachécateur, le Roi de la Forêt, serait enragé depuis qu’un étrange éclair l’a frappé. Trouvez un moyen de l’apaiser.

Rendez-vous dans les Plaines Obsidiennes afin de recueillir des informations au sujet de Hachécateur

Selena vous convoquera dans son bureau afin de vous donner les détails de votre mission, avant de croiser à nouveau le Clan Diamant.

Une fois le dialogue passé, dirigez-vous vers la sortie avant d’être arrêté par Lexion, qui vous proposera d’agrandir votre Sacoche. Profotez-en pour le faire beaucoup de fois, histoire d’éviter d’avoir le sac plein en pleine aventure. Sortez pour croiser à nouveau Percupio avant de vour rendre sur le Plateau.

Une fois là-bas, vous pourrez voir votre objectif au loin qui se situe sous le grand arbre de la zone. Dux choix de chemin s’offrent à vous. Le premier est à l’est de la zone, via une grotte remplie de Machoc, cachée par des rochers à briser.

Mais le deuxième chemin est bien plus direct et simple à trouver à partir du plateau. Descendez vers le courant de la rivière, et longez-la en allant vers l’ouest pour trouver un petit passage où vous aurez pied (un Parasect Baron se situe de l’autre côté de la rive). Traversez ensuite la foret jusqu’à voir un chemin avec des torches, qui vous conduira à bon port.

Au beau de ce chemin vous croiserez Elian, le Gardien de Hachécateur, ainsi que Nacchara qui vous rejoindra. On vous expliquera alors qu’il faut trouver des offrandes pour le Pokémon, bien énervé.

Retrouvez le Professeur Lavande à un bivouac

Retournez voir le professeur au Plateau, puis rendez-vous dans son bureau à Rusti-Cité. Il vous expliquera comment fabriquer des boules relaxantes spéciales à envoyer sur Hachécateur pour le calmer. Repartez pour le Plateau après avoir croisé Ryza à la sortie de la ville.

Vous vous retrouvez face au Grand Cerbyllin, avant de recevoir la Flûte Céleste et une Plaque Esprit. Vous serez maintenant en mesure d’avoir une monture, que vous pourrez appeler d’une simple pression sur +.

Cela vous aidera à aller plus vite pour rejoindre Elian, et avant de fabriquer le matériel nécessaire, Nacchara vous défiera avec son Givrali de niveau 17. Pas difficulté particulière ici, et la dresseuse soignera vos Pokémon par la suite.

Fabriquez ensuite les boules nécessaires à votre combat à venir, avant que Hachécateur pointe le bout de ses haches.

Comment battre Hachécateur ?

Boss : Hachécateur

: Hachécateur Type : Insecte/Roche

: Insecte/Roche Niveau 18

Avant de passer à la partie combat, vous devrez éviter les attaques de Hachécateur. Attendez que ses yeux brillent pour esquiver, et si possible, placez-vous devant un mur afin de jouer au toréador. Le Pokémon se prendra alors le mur, ce qui aura pour effet de l’étourdir. C’est à ce moment-là que vous pourrez lancer vos Pokémon à l’assaut.

Hachécateur est de niveau 18, de type Insecte/Roche. Avoir des Pokémon de type Eau pourra donc vous aider, tout comme de type Acier. Si vous envoyez un Pokémon qui est certain de tomber K.O. à la première attaque, pensez à utiliser le style Puissant pour que son sacrifice ne soit pas vain.

Peu importe si tous vos Pokémon tombent au combat, l’affrontement continuera. Vous devrez alors baisser le niveau de rage de Pokémon en le visant avec vos projectiles. Eloignez-vous de lui afin qu’il ne lance pas son attaque en cercle, et qu’il vous charge. Evitez-le pour qu’il frappe un mur avant de le bombarder.

Une fois la jauge de Hachécateur à zéro le combat prendra fin. Vous serez remercié par son gardien et Nacchara, avant de retourner à Rusti-Cité au bureau de Cormier.

