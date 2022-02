Le Ciel Fracturé | Soluce Horizon Forbidden West

Après avoir rencontré la copie de Gaïa dans votre base au sein de la quête L’oeil de la Terre dans Horizon Forbidden West, vous pouvez partir en direction de la fonction subordonnée de votre choix. La quête de niveau recommandé 17 Le Ciel Fracturé vous emmènera sur les traces d’Ether vers l’Ouest.

Récompenses : 8500 XP + 2 points de compétence + 1 peinture de visage Conquérant tenakth

Suivre les coordonnées d’Ether

A votre sortie de la base, vous pouvez rejoindre d’emblée la zone où pointent les coordonnées d’Ether. Il semble qu’il se trouve au milieu d’une région régie par les Tenakths. Sur la route, vous pouvez trouver le Grand-Cou des Terres Etincelantes qu’il vous sera impossible à pirater pour l’heure (il faudra attendre près de la fin du jeu pour y parvenir, attention à ne pas vous spoiler en lisant l’article ci-dessus).

Poursuivez votre route en scanner ou ignorant les machines que vous croiserez. Vous devrez probablement également éviter ou combattre l’avant-poste des rebelles Seche-Gorge avant de parvenir au fort renfermant Ether.

Entrer dans le fort Tenakth

Une fois au fort, vous retrouvez Dekka qui sera votre guide dans le fort. Elle vous conte l’histoire des peuples Tenakths via une série de 4 scènes holographiques facultatives. Fouillez bien les environs car ils regorgent de coffres et de documents à scanner.

Rendez-vous à la salle du trône

Quand vous le souhaitez dites à Dekka que vous êtes prête et rejoignez la salle du trône où vous allez rencontrer le chef Hekarro. Après une longue cinématique où vous apprenez que pour accéder à la salle renfermant Ether, vous allez devoir aider le chef à protéger la cérémonie désignant les nouveaux maréchaux (le Kulrut) au nord du pays, dans le clan du Ciel.

Vous finissez par accepter ses conditions et partez en direction de Gardepierre. Avant de quitter le fort, rejoignez Dekka à l’entrée pour qu’elle vous remette un Arc de chasseur percutant puissant pour l’ajouter à votre arsenal.

Rejoindre Gardepierre

La ville montagnarde de Gardepierre se trouve assez loin, le mieux est ainsi de vous procurer une monture (Fouisseur ou Coureuse par exemple) que vous pourrez trouver sur votre route. Suivez le chemin balisé une fois arrivé en montagne puis au bord de la rampe de lancement, sautez et déblopez votre Ailegide. Grimpez la pente raide pour parvenir en ville et trouver Kotallo, un des soldats d’Hekarro proche du feu de camp.

Suivre Kotallo

Une fois votre plan expliqué et en place, suivez Kotallo dans la vallée direction le Rampart. Une fois bien descendus, vous tombez sur 3 rebelles de Regalla autour d’un cadavre de machine.

Vous avez la possibilité de les contourner complètement et ainsi économiser vie et munitions mais vous pouvez aussi les éliminer. Attention cependant, l’un deux possède un Ailegide servant de bouclier.

Poursuivez ensuite votre route toujours en suivant Kotallo, jusqu’à ce que vous arriviez sur un second groupe de rebelles. Une fois les ennemis à terre ou contournés, continuez votre route jusqu’à parvenir au Rampart.

Quand vous êtes prête à y aller, allez parler à Kotallo pour qu’il annonce votre arrivée. Au sein de la cinématique qui suit, vous montez dans l’ascenseur mis à disposition, en route vers le commandant Tekotteh.

Une fois dans le camp, vous devez suivre à nouveau Kotallo pour qu’il vous mène au commandant. Vous pouvez tout aussi bien faire un tour et parler aux habitants ou encore interagir avec votre établi ou votre réserve.

Arrivés devant la demeure de Tekotteh, une conversation houleuse s’engage dans le but de convaincre le commandant de laisser partir ses candidats au Kulrut, en vain. Alors qu’Aloy et Kotallo sont sur le départ, Aloy a une idée.

Aller au pied du rampart

Suivez les marqueurs de quête pour vous retrouver en bas du Rampart grâce à l’ascenseur. Puis, éloignez-vous suffisament du Rampart pour pouvoir le scanner et trouver des points faibles.

Accéder au point d’observation

Pour cela, rejoignez le point d’observation indiqué sur votre carte (42 pas vers le nord). Une fois sur place, utilisez votre focus et regardez sur la gauche du Rampart pour trouver un gisement métallique. Aloy veut désormais grimper en passant par cette zone.

Chercher un chemin vers le haut du Rampart

Partez par la gauche jusqu’à rejoindre un endroit très proche d’une cascade d’eau. Escaladez le Rampart en suivant les points d’accroche puis utilisez votre lance pour forcer un mur friable et ouvrir un passage vers une caverne.

Scanner les débris antiques et Parler à Kotallo

Vous vous retrouvez devant l’amas de métal repéré plus tôt. Il s’agit de débris antiques qu’il vous faut scanner à nouveau et qu’Aloy souhaite faire exploser. Ne pouvant plus rien faire ici, elle doit retrouver Kotallo devant le Rampart.

L’homme refuse catégoriquement de vous aider dans votre plan de destruction du Rampart en utilisant un canon de machine présente dans la vallée mais Aloy parvient à le raisonner.

Trouver un canon

Il va falloir vous rendre à 260 pas au nord-est de votre position pour trouver un canon. Suivez les marqueurs en utilisant votre focus pour tomber sur un camp de rebelles Tenakths.

Tuer le Frappe-Défense et les rebelles

La bête est gargantuesque. Après l’avoir scanné et révélé ses points faibles (notamment sous son corps), vous apprenez que la machine est très sensible au gel. A vous d’opter pour la solution que vous préférez : élimination discrète des rebelles avant attaque du Frappe-Défense en utilisant du gel ou alors foncer dans le tas.

Dans tous les cas, restez strictement mobile car la machine envoie du feu, des pierres et vous charge. Visez absolument ses points faibles pour le mettre à terre puis approchez-vous de lui pour le fouiller et récupérer le canon à plasma. Vous pourrez trouver dans les parages un des Drônes de reconnaissance à récupérer. Enfin, retournez en direction du Rampart.

Détruire le Rampart

Utiliser le canon

Une fois sur place, prenez place devant le canon et visez la ruine antique afin de percer les défenses du Rampart. Pour cela, tirez plusieurs fois sur les pierres se trouvant devant la ruine visée. Après une longue cinématique menant à la fin de la protection du Rampart, Tekotteh accepte d’envoyer ses candidats, mettant un terme à cette quête. L’heure de la quête Le Kulrut a sonné.

