On poursuit la soluce de Final Fantasy IX. Après les disques un et deux, nous voici au troisième disque qui couvre les chapitres Retour à Alexandrie à Pandémonium. Pour chaque partie, vous retrouverez facilement une page dédiée avec le cheminement et nos astuces.

Chapitres du Disque 3

Retour à Alexandrie

Tréno et le tournois de cartes

La destruction d’Alexandrie

Lindblum

Le palais du désert

Euyevair

L’évasion

Le pic de Goulg

Le château d’Ypsen

Les sanctuaires

Terra

Branval

Pandémonium

Pour retrouver les autres disques ainsi que le guide complet, vous pouvez vous rendre sur l’accueil de la soluce de Final Fantasy IX.