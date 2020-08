Trouver le château sera assez facile car il vous suffira juste de sélectionner la destination sur la carte à bord du Hildegarde 3 pour y être conduit.

Sur place, Tarask lancera un défi à Djidane et part seul devant chercher la clé. Son défi n’a en réalité aucun impact sur le gameplay, vous pouvez donc composer votre équipe l’esprit tranquille puis entrer dans le château.

Attention, ici les dégâts sont inversement proportionnels à la puissance de vos personnages, il est donc important de rééquiper des armes plus anciennes. Si vous avez malencontreusement vendu votre ancien équipement, vous trouverez cependant quelques armes utiles à l’intérieur du château.

Dans la première salle, prenez la Pierre du Verseau à droite et la Dague à gauche. Dans la pièce suivante, vous trouverez Geumora, qui vous vendra de l’équipement au cas où vous auriez vendu vos vieilles armes. Vous trouverez également une Griffe dans un coffre en haut de l’écran.

Dirigez-vous vers la barre de fer et descendez vers la salle souterraine.

Le seul chemin possible pour le moment est d’emprunter l’échelle pour continuer vers l’ouverture à gauche.

En suivant ce chemin, vous finirez par arriver dans une grande salle avec une longue échelle. Empruntez celle-ci et descendez à gauche pour récupérer une Javeline , et depuis cette même échelle descendez à droite pour récupérer une Flamberge .

Descendez à présent tout en bas de l’échelle pour atteindre la plateforme vous permettant de traverser la pièce, qui vous mènera vers une autre échelle. Un Bâton vous attendra au bout du premier palier sur la droite.

Progressez ensuite vers la petite plateforme en haut de l’échelle. Dans l’écran suivant, dirigez-vous vers la tour, qui fait office d’ascenseur, pour passer dans la pièce suivante, où Tarask vous aura devancé.

La discussion terminée, récupérez tous les miroirs sur le mur, ce qui réveillera votre prochain boss, Dahaka.

Comment vaincre Dahaka ?

Dahaka



HP : 29186

29186 MP : 1776

1776 Voler : Élixir, Mithgriffe, Orichalque

Astuce : Utilisez au maximum des magies de feu et de vent. Quand il se recroqueville, il devient invulnérable aux attaques physiques, donc continuez à l’attaquer à la magie jusqu’à en venir à bout.

Revenez dans la pièce précédente et penchez-vous de plus près sur la sculpture à droite.

Choisissez tout d’abord de la regarder de plus près, puis sélectionnez chaque nouvelle option qui s’offrira à vous. Quand il vous sera possible de « réfléchir un instant », continuez de sélectionner l’option jusqu’à pouvoir foncer dessus. L’usage de la force étant un échec, choisissez finalement de vous reposer 2 minutes, ce qui fera enfin s’ouvrir le passage et vous donnera accès à une Barrette sur la droite.

Rebroussez chemin vers la pièce où se trouve le Mog pour constater que les trappes sont à présent actives.

Tombez dans celle tout en haut de l’écran pour pouvoir atterrir sur le lustre dans la pièce du dessous, et ainsi récupérer un Arome , puis retournez à l’entrée en évitant les autres trappes. Vous remarquerez que deux escaliers sont apparus : un tout à gauche, qui fait simplement office de raccourcis vers la salle des miroirs, et un au milieu.

C’est celui-ci que vous devrez emprunter pour accéder à l’étage de la salle aux trappes (dans laquelle vous verrez deux coffres, contenant une Fourchette et une Magekane que vous pourrez récupérer en grimpant à la barre de fer.)

Continuez tout droit pour accéder à une nouvelle pièce, faites le tour du pilier central pour récupérer une Aero-massue à gauche, puis entrez dans l’ascenseur au centre du pilier.

Dans cette salle, récupérez la Golemflûte dans le coffre, puis déplacez les pots dans le sens des aiguilles d’une montre pour récupérer un Musc .

Vous pouvez à présent quitter le donjon. Mais malheureusement, une fois sorti, vous vous apercevrez que Tarask est absent.

Ce dernier se trouve dans la salle souterraine au début du donjon, descendez donc une dernière fois la barre de fer et le rejoindre, pour ainsi le persuader de partir avec vous et enfin quitter cet étrange château une bonne fois pour toutes.

Pour revenir à l’accueil de la soluce, vous pouvez vous rendre sur notre guide complet de Final Fantasy IX.