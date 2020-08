Pour ouvrir l’accès à Terra, quatre mécanismes doivent être activés en même temps dans quatre sanctuaires repartis de par le monde. Vous devrez donc vous diviser en quatre groupes de deux et vous diriger aux lieux indiqués sur la carte. Votre première destination sera le sanctuaire de l’eau, non loin de votre emplacement actuel, où vous déposerez Eiko et Dagga.

Ceci fait, dirigez-vous vers le continent fermé au nord pour trouver le volcan menant au sanctuaire du feu et y déposer Freyja et Tarask.

Votre prochaine destination se trouve au sud du continent oublié et sera peut-être un peu plus difficile à trouver : Vous trouverez le sanctuaire du vent niché entre deux pans de falaise. Vous y laisserez Bibi et Steiner, qui seront les mieux équipés pour l’endroit, ce qui vous laissera comme équipière Kweena pour le sanctuaire de la terre.

Avant d’entrer dans ce dernier sanctuaire, qui se trouve à l’est du continent extérieur, pensez bien à réactualiser votre équipement si vous ne l’avez pas fait depuis Ypsen, et entrez.

Dans le sanctuaire, sautez au bon moment pour éviter les pièges et vous arriverez à la salle principale, où vous devrez alors poser le miroir, ce qui éveillera un gardien que vous devrez évidemment affronter.

Comment vaincre Barbarian ?

HP : 20756

20756 MP : 2234

2234 Voler : Vengeresse, Catsuit

Astuce : Si vous avez appris les sorts disponibles pour Kweena au fur et à mesure, vous ne devriez pas trop à craindre ce boss. Pensez à équiper AutoLévit, qui vous protègera de nombre de ses attaques.

Votre combat terminé, Djidane et Kweena partent récupérer les autres, qui ont mené leur mission avec succès, et la voie vers Terra est ouverte !

Attention, cependant, une fois parti pour Terra, les lieux suivants sur Héra ne seront plus accessible pour le reste du jeu :

Les portes sur le continent de la Brume

Le belvédère de Dali

La grotte des glaces

Pinnacle Rocks

La route des fossiles

Condéa et le chemin en direction de Madahine-salee

La pied de l’Ifa

Le palais du désert

Euyevair

Gaza Est

Le Pic de Goulg

Quand vous vous sentez prêts, dirigez-vous vers l'Île de lumière pour changer de planète.