Après avoir été aspiré dans le tourbillon, vous reprendrez connaissance sur Terra, où Garland vous accueillera avec des mots plus qu’obscurs. On poursuit cette soluce de Final Fantasy IX, direction Terra.

Formez votre équipe et partez explorer les lieux. Un peu plus loin, vous apercevrez une jeune fille blonde, qui s’enfuira immédiatement et qu’il vous faudra poursuivre. Mais avant cela, prenez le chemin de gauche pour récupérer un Hypnoronne et un Dragonnet.

Reprenez le chemin principal. Récupérez l’Élixir dans le coffre à votre gauche puis continuez tout droit, jusqu’à apercevoir des toiles lumineuses.

Descendez la première toile puis celle de droite pour récupérer le Remède sur la plateforme en contrebas. Remontez au niveau précédent puis partez sur la gauche et sautez pour récupérer une Mithmassue cachée derrière le mur, puis enfin descendez la toile devant vous pour continuer votre chemin et récupérer un Plastronix au passage.

Plus loin, vous arriverez enfin à échanger quelques mots avec la jeune fille, qui vous dira alors de la suivre. Continuez tout droit pour atteindre une zone avec des escaliers.

Montez au premier niveau et empruntez le tunnel caché sur la gauche pour atteindre le coffre en contrebas, qui contient l’équipement Minerva, puis continuez votre ascension pour arriver à Branval.

