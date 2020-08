Pendant ce temps, au palais du désert, Kuja ne tient évidemment pas sa promesse et décide tout simplement d’en finir avec vos compagnons. Heureusement pour vous, Cid était sorti de la cellule en même temps que Djidane, c’est donc à lui que revient la mission de sauver tout le monde, mais attention, vous n’aurez que 6 minutes pour le faire.

Rejoignez le centre de la salle puis partez à droite. Ici, il vous faudra récupérer la clé du mécanisme bloquant le sablier accrochée sur la cage d’un monstre.

Seul problème : le monstre effraie Cid. Ainsi, à chaque fois que celui-ci vous verra bouger, vous devrez recommencer votre approche du début. Il faudra donc jouer à une partie d’un-deux-trois soleil avec lui pour pouvoir prendre la clé.

Une fois la clé en votre possession, vous devrez choisir la bonne combinaison de poids à mettre sur la balance pour pouvoir accéder au sablier. Choisissez l’option Terre>Pierre>Fer afin de faire contrepoids.

Une fois au sablier, le mécanisme sera désactivé et le reste du groupe sauvé. Il ne vous restera plus qu’à vous échapper de ce maudit palais.

Pour cela, vous prendrez le contrôle d’Eiko. Repartez d’abord vers la pièce au sablier pour trouver Mogvin, qui vous remettra une lettre et vous permettra de sauvegarder. Partez enfin à gauche pour commencer votre grande évasion.

Ici, comme l’ont mentionné les Mages noirs, il va falloir allumer tous les chandeliers sur votre chemin afin de pouvoir vous échapper. Il est également recommandé de récupérer toutes les perles lumineuses sur votre chemin.

Dans la première salle, allumez le chandelier à droite, puis récupérez la perle de droite pour récupérer une Alliance .

Dans la salle suivante, faites en sorte que la statue de gauche regarde à gauche et celle de droite à droite pour révéler un escalier lumineux, que vous devrez suivre pour accéder à un autre chandelier.

En revenant sur vos pas, récupérez la Féelarme dans le coffre à droite puis dirigez-vous vers la gauche.

Dans cette pièce, enflammez les trois vases pour pouvoir accéder à la partie de droite de la pièce. De l’autre côté, enflammez le vase le plus à gauche pour faire disparaître les statues. Rendez-vous au centre de la pièce, enflammez les deux vases, ce qui fera disparaître les autres statues. Partez enflammer les vases de droite puis descendez l’escalier pour enflammer le vase restant. Récupérez la Chevillière en touchant la perle lumineuse, puis prenez la porte nouvellement ouverte à votre droite.

Dans le couloir, allumez la dernière bougie en face de la statue et touchez la perle pour obtenir une Carapace.

Suivez le couloir et prenez les escaliers et allumez le chandelier directement en haut. En suivant le chemin, vous arriverez à une bibliothèque, où un puzzle vous attend.

Commencez par allumer le chandelier tout à gauche de la pièce pour faire apparaître un escalier. Empruntez celui-ci pour accéder au chandelier tout en haut et ainsi déplacer des étagères.

Suivez le chemin nouvellement ouvert pour récupérer un Bracelet N’Kai sur un balcon puis retournez dans la bibliothèque.

Allumez le chandelier au premier niveau pour faire remonter celui-ci et ouvrir un second passage. Prenez-le pour allumer les deux chandeliers auxquels il vous donne accès, le premier au milieu et le second tout en haut de l’escalier. Retournez dans la bibliothèque pour allumer le dernier chandelier restant, au pied de la statue de droite. Un dernier passage vers un balcon s’ouvre, allumez le chandelier puis revenez en arrière.

Revenu une dernière fois dans la bibliothèque, vous entendrez un Mog et vous pourrez à présent partir vers la gauche. Parlez à Mogtherlant pour lui remettre une lettre et éventuellement sauvegarder, puis continuez encore vers la gauche.

Allumez les deux chandeliers accessibles de ce côté de la pièce et récupérez la perle pour recevoir un Capuchon, puis franchissez la porte pour passer de l’autre côté de la pièce et allumer les trois bougies pour récupérer dans la perle lumineuse un Glacelier.

Lisez le texte sous le tableau, qui vous indiquera de « courir après l’ombre du saint ». Faites donc en sorte que l’ombre projetée par les statues corresponde à l’énigme en éteignant de chaque côté le chandelier directement à gauche de la statue.

Grimpez les escaliers de lumière qui apparaîtront pour pouvoir continuer. Il ne vous restera plus qu’à allumer le chandelier tout en haut de l’escalier final.

Si vous avez bien allumé toutes les bougies sur votre passage (sauf les deux nécessaires à l’énigme précédente), vous devriez être interrompu par un boss avant de pouvoir allumer le dernier chandelier.

Comment vaincre Obélisk ?

Obélisk



HP : 12119

12119 MP : 9999

9999 Voler : —

Astuce : Si vous avez bien récupéré toutes les perles sur votre route, ce boss sera grandement affaibli et n’aura plus que Boomerang pour se protéger. Utilisez également Boomerang sur votre équipe pour vous protéger et ainsi utiliser sans encombre les magies de Bibi.

Une fois le boss vaincu, retournez allumer le chandelier puis marchez dans le cercle lumineux qui vient apparaître.

Pendant ce temps, Djidane est rentré d’Euyevair. Retournez avec lui jusqu’au téléporteur pour voir Kuja, qui essaiera évidemment de vous manipuler pour récupérer le Roc de Goulg. Alors que vos amis interviendront et mettront fin à son subterfuge, Eiko se fera capturer par Pile et Face, et il profitera de la diversion pour vous voler le roc et s’enfuir.

Réorganisez votre équipe et n’oubliez pas de récupérer la Carte Nemingway au premier plan avant de repartir vers l’embarcadère, où vous remarquerez que le Hildegarde 1 a levé les voiles.

Prenez tout droit en haut des escaliers à l’embarcadère pour quitter les lieux une bonne fois pour toutes. Pour revenir à l’accueil de la soluce, vous pouvez vous rendre sur notre guide complet de Final Fantasy IX.