La discussion entre Eiko et la jeune fille terminée, vous reprenez le contrôle de Djidane. Continuez à suivre Garland pour que celui-ci vous fasse quelques dernières révélations sur Kuja, à l’issue desquelles Djidane perdra connaissance.

Un peu plus tard, Djidane se réveillera en présence d’Eiko et Bibi, mais, pris d’un état second suite aux révélations de Garland, il les laissera en arrière pour continuer seul.

Un peu plus loin vous affronterez Amduscias, un combat durant lequel vous serez rejoint par Tarask et Freyja, que vous abandonnerez également.

Dans la pièce suivante, vous retrouverez Kweena et Steiner que vous rejoindrez pour affronter Hornet. Si vous utilisez Kweena pour vous soigner, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes.

Malgré tout, Djidane décide de continuer encore seul et sera pris en embuscade par un Blindragon, qui sera légèrement plus compliqué à vaincre. Alternez entre attaques et potions jusqu’à ce que Dagga vous rejoigne (si vous avez équipé Autopotion, c’est encore mieux). Profitez-en alors pour vous soigner sans relâche jusqu’à ce que le Blindragon succombe à vos attaques.

Djidane sortira enfin de son état second, partez alors retrouver vos amis et faire une sauvegarde bien méritée auprès de Mogroc.

En revenant dans la salle où vous vous êtes réveillé, vous trouverez une Calote sur le siège.

Vous pouvez à présent progresser dans Pandémonium en partant sur la gauche jusqu’à atteindre une pièce quadrillée de plots lumineux.

En poussant le bouton en haut de la pièce, vous allumerez les plots et aurez à présent 30 secondes pour traverser la pièce et franchir le pont sur l’écran suivant, sachant que si vous vous trouvez à proximité d’un plot allumé, vous serez automatiquement envoyé dans un combat.

Dans la pièce suivante, vous arrivez à un mécanisme qui contrôle le sens de la plateforme ascenseur dans la pièce suivante.

Si vous souhaitez débloquer toutes les ATEs du jeu, sachez qu’il y’en a une cachée ici, qui se débloquera après plusieurs essais de combinaisons et qui vous permettra de manipuler la position de la plateforme depuis l’autre pièce.

En explorant un peu la salle de l’ascenseur, vous apercevrez un coffre tout en haut, pour y accéder, placez l’ascenseur en position 3, puis appelez-le depuis le 1er étage, ce qui vous permettra de monter, puis appelez-le du 3e étage pour obtenir 20 007 gils.

Placez maintenant l’ascenseur en position 4 pour pouvoir monter sans encombre.

Vous arriverez dans une salle circulaire où trois directions s’offrent à vous.

Prenez d’abord le téléporteur au bout du chemin en haut pour accéder à la salle suivante. En prenant le seul téléporteur disponible, vous aurez à présent trois options, deux téléporteurs bleus et un rouge. Les téléporteurs bleus téléportent dans la même salle et les rouges vous renvoient à la salle précédente.

Prenez d’abord celui tout à gauche pour récupérer une Angearmure puis celui de droite pour obtenir un Élixir. Le téléporteur rouge vous ramènera à la salle précédente au bout du chemin de droite, laissant ainsi seul le chemin du bas à explorer.

Vous aurez cette fois-ci deux options, un téléporteur en haut et un en bas, prenez celui du bas pour récupérer les Combat boots dans le coffre.

Il ne vous restera plus qu’un seul chemin possible à prendre pour continuer.

Parlez à Mogrilla pour lui remettre une lettre, vous soigner et sauvegarder. N’oubliez pas non plus de réorganiser votre équipe pour les combats qui vous attendent, puis continuer à droite.

Vous confronterez Garland, mais vous serez rapidement interrompu par le Silverdragon, que vous devrez évidemment vaincre.

Comment battre Silverdragon ?

Silverdragon



HP : 24055

24055 MP : 9999

9999 Voler : Élixir, Dragarmure, Césariffe

Astuce : Soignez-vous fréquemment avec Eiko ou Dagga et attaquez au maximum avec des sorts de Glace ou de Vent.

Celui-ci vaincu, vous affronterez enfin Garland.

Comment combattre Garland ?

Garland



HP : 40728

40728 MP : 9999

9999 Voler : Combat boots, Ninjasuit, Plastron noir

Astuce : Pas d’astuce particulière pour Garland, pensez bien à soigner vos altérations d’état et vous devriez en venir à bout à force d’attaque.

Après avoir vaincu Garland, ce sera au tour de Kuja de venir vous affronter.

Comment battre Kuja ?

Kuja



HP : 42382

42382 MP : 9999

9999 Voler : Éther, Angearmure, Robe de lumière

Astuce : Kuja utilise principalement des magies pour combattre. Méfiez-vous de Méga Atomnium et utilisez vos magies de soin pour vous protéger.

Vous ne pourrez malheureusement pas vaincre Kuja cette fois-ci, car il finira par débloquer le pouvoir de la transe, ce qui lui fera mettre fin au combat pour se délecter de son nouveau pouvoir, mais ses réjouissances seront de courte durée quand Garland lui apprendra sa mort imminente.

Fous de rage, Kuja décidera de détruire Terra, vous obligeant à fuir la planète à bord de l’invincible, non sans au préalable sauver les habitants de Branval, clôturant ainsi le CD3. Pour revenir à l’accueil de la soluce, vous pouvez vous rendre sur notre guide complet de Final Fantasy IX.