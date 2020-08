Au court de la Cinématique, Dagga perdra connaissance en voyant le vaisseau de Garland et il vous faudra trouver un endroit pour qu’elle puisse se reposer.

Descendez l’escalier de gauche pour arriver en ville. Avant toute chose, sachez que si vous contournez l’escalier par sa droite, vous pourrez atteindre un coffre contenant un 3 Yeux.

Dirigez-vous ensuite vers la première maison sur la gauche, où vous laisserez Dagga reprendre ses forces. La jeune fille que vous suiviez quant à elle vous attendra dans le laboratoire souterrain, dans le bâtiment au fond.

Avant de la rejoindre, faites le tour de la ville pour récupérer les objets disséminés un peu partout. Dans l’auberge, d’abord, vous trouverez un Élixir dans le coffre, puis en sortant, vous trouverez un Angelarme au bord de l’eau. Continuez à droite pour trouver une autre maison dans laquelle se trouve un Mog dans un vase et un Angel Moon dans un coffre.

Comme d’habitude, faites des emplettes et sauvegardez avec Mogroc, qui vous confiera une lettre si vous lui parlez de la Mog-poste, puis quittez et revenez dans cette même pièce pour apercevoir Steelskin, qui vous vendra un Diamant, un Éther, un Élixir pour 2222 Gils.

Quand vous aurez fait tout ce que vous aviez à faire, rejoignez la jeune fille au laboratoire souterrain, au sous-sol de la maison au nord. Dans ce même endroit, vous trouverez également un Élixir au premier plan.

Adressez-vous à l’adolescente pour en apprendre plus sur Terra, les origines de Djidane et sa mission, et continuez à la suivre alors qu’elle se déplace pour écouter son discours.

Après cette discussion, vous reprendrez le contrôle d’Eiko, qui devra réunir le reste du groupe (dont vous verrez l’emplacement dans les ATEs se déclenchant au fur et à mesure de vos déplacements). Ainsi, vous retrouverez Kweena au laboratoire, Bibi au bord du Lac et Tarask en haut des escaliers.

Suivez le même chemin que Djidane pour vous adresser à l'adolescente.