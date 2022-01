Légendes Pokémon Arceus nous fait utiliser les Poké Balls par brouettes mais n’est pas si généreux que ça avec les noigrumes nécessaires pour les fabriquer. Heureusement, il y a un moyen d’en obtenir beaucoup sans trop d’efforts et cet article est là pour vous l’expliquer. Voici comment avoir rapidement des noigrumes

Le verger aux noigrumes

L’un des services présents à Rusti-cité est le Verger. Il s’agit d’un endroit où moyennant finance, vous pouvez faire cultiver les plantes de votre choix, même des noigrumes. Soyons honnêtes vu les quantités astronomiques de Poké Balls que le jeu nous fait lancer, on choisira quasiment tout le temps de planter des noigrumes.

Le Verger se situe au sud-ouest de la ville et il faut parler à Noham pour lancer une nouvelle culture. Bien entendu, cela prend un peu de temps mais une nouvelle récolte devrait vous attendre à chaque retour d’expédition. C’est donc très rentable à condition de ne pas oublier de passer régulièrement chercher la nouvelle production.

Dès les premières missions du jeu, chaque récolte vous rapporte une trentaine de noigrumes mais le chiffre peut grossir au fil de l’aventure puisque plusieurs missions secondaires permettront d’améliorer le verger et donc d’augmenter sa production.

Il s’agit des quêtes :

Cherche Pokémon laboureur de parcelles

Cherche Pokémon arroseur de cultures

Cherche Pokémon destructeur de rocher

Un bon petit coin à noigrumes

Si cela ne suffit pas, sachez que vers l’entrée de la première zone, il y a également un petit coin qui regroupe trois arbres à noigrumes qui peut toujours être utile pour dépanner en attendant la récolte suivante. Depuis le bivouac des plaines des Plaines Obsidiennes, suivez le chemin et partez vers la gauche dès que possible. En plus des trois prévus, vous devriez trouver un ou deux autres arbres en chemin.

Retrouvez d’autres astuces dans notre guide dédié à Légendes Pokémon Arceus avec notamment nos conseils pour bien débuter l’aventure ou nos listes complètes que ce soit de Pokémon, de missions principales ou de missions secondaires.