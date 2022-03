Sifu : Un mod transforme le jeu en une scène de Matrix

Malgré les très grosses sorties du mois de février, Sifu a réussi à se faire sa petite place sur la scène médiatique. Le jeu le doit évidemment pour sa qualité, mais le bouche-à-oreille continue aujourd’hui en partie grâce aux mods qui circulent autour du jeu. On a notamment pu en voir à l’occasion de la sortie du film The Batman, avec un mod qui plaçait le Chevalier Noir au centre du jeu, mais un internaute est allé encore plus loin avec un mod Matrix complétement fou.

Le mod ultime

sifu modding has peaked pic.twitter.com/TbnlwHFHMB — Naχshe (@Naxshe22) March 14, 2022

Etant donné que la série de film Matrix base énormément ses combats sur le kung-fu, l’idée de voir Neo et l’agent Smith débarquer dans Sifu fait immédiatement sens.

C’est grâce au mod créé par Halfmillz que l’on peut rejouer une scène culte des films des sœurs Wachowski, où Neo doit alors se battre contre des dizaines de copies de l’agent Smith. Il y a évidemment moins de verticalité ici, mais le résultat aussi bien visuel que sonore reste amusant, voire saisissant.

Sifu est disponible sur PC, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.