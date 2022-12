Sifu arrivera en mars sur Xbox et Steam avec une nouvelle mise à jour

Sifu aura été l’un des jeux indépendants les plus notables de cette année, si bien qu’il aura prochainement droit à son adaptation au cinéma. Mais avant cela, le titre de Sloclap va élargir ses horizons pour toucher un nouveau public, avec l’arrivée des versions Xbox du jeu ainsi qu’une version Steam, qui seront toutes disponibles dans quelques mois suite à la fin de l’exclusivité temporaire du jeu.

La bagarre, mais sur Xbox et Steam

On pouvait jusqu’ici jouer à Sifu sur les consoles PlayStation, sur Switch ou bien sur l’Epic Games Store, mais il sera bientôt possible de mettre quelques balayettes et coups de coude sur Xbox et sur Steam. Sloclap nous apprend que Sifu va sortir sur Xbox One, Xbox Series et Steam en mars prochain, sans donner de date plus précise.

Et pour montrer que le studio continue de mettre à jour le contenu du jeu, même plusieurs mois après la sortie initiale de ce dernier, ces versions seront accompagnées d’une mise à jour « Arenas ». Cette update nous est présentée aujourd’hui via un trailer diffusé chez IGN, et nous permettra de faire face à de nouveaux défis qui vont ajouter des modificateurs inédits et des coups alternatifs pour notre protagoniste.

Pour en savoir plus sur Sifu, n’hésitez pas à consulter notre test.