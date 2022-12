Sifu : Le jeu de Sloclap va lui aussi être adapté en film par le scénariste de John Wick

Plus rien n’arrête Hollywood lorsqu’il s’agit d’aller puiser des idées de films dans le monde des jeux vidéo. On ne compte plus les projets d’adaptations qui sont actuellement en cours, mais certains se font plus surprenants que d’autres. Ce week-end par exemple, le site Deadline nous a appris que Sifu allait lui aussi avoir droit à son adaptation sur grand écran, à la surprise générale. Et puisque l’on parle de balayettes et de coups de coude, le scénariste de John Wick n’est jamais bien loin.

Encore une histoire de vengeance

Le studio Sloclap va donc s’entourer de Story Kitchen et de Derek Kolstad pour produire un film Sifu en live-action. Celui à qui l’on doit l’écriture des films John Wick avec l’inimitable Keanu Reeves ne devrait donc pas trop sortir de sa zone de confort, si ce n’est que le twist qui fait vieillir le personnage dans Sifu promet d’apporter un peu d’originalité au projet.

Mais avant cela, Kolstad aura bien d’autres adaptations sur lesquelles il devra plancher, puisqu’il s’est aussi engagé auprès de la série Splinter Cell qui doit arriver sur Netflix, ainsi que sur le film Streets of Rage qui avance tout doucement. Et ça, c’est sans parler des nombreux autres projets qui occupent aussi l’esprit du monsieur, comme la suite du film Nobody. Bref, c’est un homme bien chargé qui prévoit donner vie au jeu français sur grand écran, autant dire que vous avez largement le temps de découvrir le jeu (et d’essayer de le finir) d’ici là.