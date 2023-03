Accueil > Actualités > Sifu viendra coller des mandales sur Xbox et Steam dès le 28 mars

Sorti depuis un moment sur les plateformes PlayStation et sur la Nintendo Switch, Sifu nous avait promis qu’il débarquerait bientôt sur les consoles Xbox ainsi que sur Steam. Le titre de Sloclap vient de fêter son premier anniversaire mais les mises à jour gratuites s’enchaînent sans répit, le studio ne souhaitant pas se reposer sur ses lauriers. Une nouvelle update est justement dans les cartons, et celle-ci arrivera en même temps que les versions Xbox et Steam promises.

Plein de modes de jeu supplémentaires

Vous pourrez venir filer quelques coups de coudes et autres balayettes bien placées dès le 28 mars sur Xbox One, Xbox Series et Steam, date à laquelle Sifu se mettra aussi à jour avec son update « Arenas ».

Cette dernière promet d’ajouter par moins de 9 nouvelles zones avec 45 défis répartis en 5 modes de jeu. Une mise à jour massive donc, qui a pour but d’apporter 10 heures de contenus en plus réparties dans le mode Survie, du Time Attack ou de la défense de zone. Votre maitrise du kung-fu sera mise à rude épreuve dans cette mise à jour qui sera une fois de plus gratuite pour tous les possesseurs du jeu.

