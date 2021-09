Shin Megami Tensei V : Un nouveau trailer centré sur le protagoniste

Tandis que Tales of Arise fait les gros titres juste avant sa sortie, l’autre grand JRPG de l’année (a priori) prépare doucement son arrivée. Shin Megami Tensei V continue d’enchaîner les trailers, et entre deux vidéos de présentation de démons, c’est le protagoniste qui est ici mis en avant.

Nahobino fait le beau

On nous présente donc la fusion entre l’être nommé Aogami et notre personnage principal, pour former l’entité connue sous le nom de Nahobino. Cette vidéo nous laisse donc entrevoir quelques combats en plus et mettent surtout en avant les attaques du héros ainsi que différents démons avec qui il pourra s’allier.

Shin Megami Tensei V sortira le 12 novembre en exclusivité sur Nintendo Switch. Si vous souhaitez précommander le jeu, vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre page dédiée à la précommande.