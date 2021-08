Shin Megami Tensei V se présente à nouveau dans un gros trailer

Alors que la communication autour du jeu est longtemps restée silencieuse, la campagne marketing autour de Shin Megami Tensei V est aujourd’hui un véritable rouleau-compresseur. Sans compter les vidéos quotidiennes qui présentent les différents démons du jeu, le titre d’Atlus s’est déjà présenté plusieurs fois à travers des trailers centrés sur l’histoire et le gameplay, et continue de le faire via une nouvelle vidéo.

Encore un peu plus de détails sur l’histoire

Là encore, si vous souhaitez garder quelques surprises pour la sortie, on ne saurait que trop vous conseiller de faire l’impasse sur le visionnage.

Reste que ce nouveau trailer est très généreux, avec beaucoup de personnages à l’écran et quelques secondes de gameplay en plus, servant à illustrer la mise en scène spectaculaire de certaines compétences. Vous pouvez également retrouver le trailer avec des sous-titres anglais directement sur YouTube.

Shin Megami Tensei V sortira le 12 novembre en exclusivité sur Nintendo Switch. Si vous souhaitez précommander le jeu, vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre page dédiée à la précommande.