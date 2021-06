Shin Megami Tensei V présente son trailer de gameplay et une édition spéciale

Shin Megami Tensei V était à n’en pas douter une des stars du dernier Nintendo Direct, étant donné que celui-ci était attendu de longue date (la belle chevelure du héros a aussi dû jouer sur la popularité du titre). Tandis que Atlus s’affaire à nous présenter tous les démons du jeu, et ce tous les jours, on a droit à une version française d’un trailer centré sur le gameplay du titre.

Une édition bien fournie en plus

Avec cette vidéo, il est désormais possible de comprendre un peu plus ce qui s’y passe, notamment au niveau de l’interface du titre et de l’intrigue générale. On peut alors admirer un peu plus de gameplay, qui s’attarde notamment sur les combats.

De plus, si on a appris que le titre avait récemment débuté ses précommandes, on apprend qu’il aura droit à une édition spéciale nommée « Chute de l’Humanité ». Derrière ce nom si joyeux se cache :

Le jeu dans une boîte collector

Un steelbook

L’OST sur CD

Un livret démoniaque A5 de 100 pages

Un sac

Cette édition n’est pas encore disponible en précommande et devrait être tarifée aux alentours de 119,99 €. Pour rappel, Shin Megami Tensei V sortira le 12 novembre en exclusivité sur Nintendo Switch.