Serious Sam 4 présente son histoire dans son story trailer

A quelques jours seulement de sa sortie, Serious Sam 4 lâche une toute nouvelle bande-annonce. Un classique story trailer, qui permet de revenir sur le peu de scénario qu’il y a dans le titre, tout en permettant de faire monter la sauce d’ici sa commercialisation.

Sam Stone à la rescousse

Après un moment sous silence, les nouvelles aventures de Sam arrivent. Il y a peu, Devolver Digital nous avait au Vatican à bord de la Papamobile, présenté l’histoire du studio Croteam ou encore montré quelques séquences de gameplay. Désormais c’est une bande-annonce centrée sur l’histoire qui est lâchée.

Evidemment, cela reste du Serious Sam, il ne faut pas s’attendre à l’intrigue la plus folle : l’humanité est complètement assiégée par la horde de Mental qui se propage dans le monde et ravage les restants de notre civilisation. Notre Sam Serious Stone va alors intervenir dans ce préquel qui met en avant une nouveauté : le système légion.

On verra le résultat lors de la sortie de Serious Sam 4, fixée ce 24 septembre sur Steam et Stadia. Des versions consoles étaient prévues mais aucune nouvelle pour l’instant.