Senua’s Saga: Hellblade II nous fera plonger en Enfer dès le 21 mai, mais sans version physique

Un voyage à couper le souffle en perspective

Il était temps. Hellblade II nous a fait languir assez longtemps comme cela et on avait hâte de savoir quand il serait possible de retrouver cet univers aussi sombre que fascinant. Vous l’avez lu, Senua’s Saga: Hellblade II sera disponible dès le 21 mai sur PC et Xbox Series, directement via le Xbox Game Pass, ce qui est finalement dans peu de temps.

Cette grande présentation de la part de Ninja Theory nous a aussi permis de voir davantage de gameplay avec des combats très brutaux durant lesquels Senua va jouer sa vie, et le studio souhaite bien nous le faire ressentir. Ce qui veut dire que chaque rencontre sera un vrai défi, avec des affrontements éprouvants. Et pour mieux nous les faire ressentir, le jeu va jouer sur le son binaural et sur la spatialisation 3D pour nous faire ressentir vibrer, aussi bien avec les bruitages qu’avec sa bande-son. Un voyage sensoriel qui passera aussi par le plaisir des yeux puisque cet épisode semble afficher des paysages assez bluffants.

Tout cela sera donc à découvrir en mai prochain, mais seulement si vous passez par le dématérialisé. Car oui, Hellblade II ne sera pas vendu en format physique, comme on le découvre sur le blog Xbox. Il sera vendu à 49,99 € seulement, mais il ne faudra a priori pas compter sur une version boite au grand détriment des collectionneurs.