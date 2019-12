En plus des échos de Force à trouver, il y a des données à scanner dans Star Wars Jedi Fallen Order. Bien sûr, cela y ressemble, sauf que l’on remarque vite une différence : les échos se ressentent, les scans sont effectués par BD-1. Le souci, c’est que le suivi est le même puisque le suivi des collectibles se fait dans les données.

Bien que les scans à réaliser ne sont pas nécessaires pour le platine / 1000 G et terminer le jeu, on vous propose un guide complet pour tous les trouver. Voici l’emplacement de toutes les données à scanner sur Ilum, histoire de compléter son « grimoire », même si cela n’est pas nécessaire (collectionnite aiguë, bonjour.)

Voici d’autres guides concernant Ilum :

Etudes Jedi

2. Cristaux conducteurs

Description : Les cristaux disposés au sein du temple orientent la lumière vers des points précis. En faisant fondre la glace, le faisceau lumineux ouvre des passages connus seulement des Jedi.

Zone : Temple Jedi

Emplacement : Après avoir débloqué le passage qui était gelé en jouant avec le cristal.

3. Salle de collecte

Description : La salle de Collecte se trouve à l’entrée des cavernes de Cristal. Utilisée comme lieu de réunion par les Maîtres Jedi, elle rassemblait les novices qui y recevaient des instructions et méditaient avant de se lancer dans la recherche des cristaux Kyber.

Zone : Temple Jedi

Emplacement : Sur le mur, où vous devez fixer la corde

4. Fenêtre grossissante

Description : Façonnée par les Mâitres Jedi qui ont construit le temple d’Ilum il y a plusieurs milliers d’années, cette fenêtre condensait la lumière naturelle de l’extérieur pour produire de la chaleur. Le royon de lumière ainsi obtenu était ensuite orienté vers des points précis pour faire fondre la glace.

Zone : Temple Jedi

Emplacement : Vous passerez systématiquement devant, après avoir utilisé la corde pour ouvrir le passage et faire une course sur le mur

5. Statue d’un maître Jedi

Description : La salle centrale menant à la caverne de cristal contient la statue d’un vénérable Maître Jedi. Sculptée il y a des centaines d’années, elle symbolise la sagesse, la clairvoyante et la persévérance d’un Ordre Jedi autrefois glorieux.

Zone : Temple Jedi

Emplacement : En bas de la salle du cristal, contre un mur

6. Appareils Jedi

Description : Les appareils Jedi de cet ancien temple ont été construits afin de contrôler certains paramètres ou d’ouvrir des passages protégés. Ces appareils ont généralement recours à des leviers, câbles et autres mécanismes qui, positionnés correctement, peuvent activer quelque chose.

Zone : Temple Jedi

Emplacement : En bas, dans la salle du cristal

Les Terres d’Ilum

1. Géodes

Description : On trouve sur Ilum de nombreuses formations géologiques au sein du sous-sol rocheux et riche en minéraux. Au cours de plusieurs milliards d’années, les fluides hydrothermatiques ont déposé des minéraux qui ont enrichi la roche de matières précieuses, notamment des cristaux très rares.

Zone : Cavernes de cristal

Emplacement : Au début de la zone, après avoir couru sur le mur

2. Geyser

Description : L’activité volcanique d’Ilum forme des sources d’eau chaude éjectée brutalement, parfois accompagnée d’importantes quantités de vapeur. Ces geysers peuvent varier en taille ou en durée, en fonction de l’activité volcanique et des dépôts minéraux.

Zone : Temple Jedi

Emplacement : Sous l’eau

3. Cristaux Kyber

Description : Les cristaux Kyber se forment naturellement sur Ilum, l’une des rares planètes de la galaxie à abriter la précieuse substance. Ces cristaux peuvent entrer en résonance avec l’énergie concentrée via la Force, faisant preuve d’une « conscience collective » qui leur permet de communiquer entre eux et avec les êtres vivants. Dans le cadre de leur entraînement Jedi, les novices étaient envoyés dans les cavernes de cristal d’Ilum pour trouver ces cristaux et construire leur propre sabre laser.

Zone : Cavernes de cristal

Emplacement :Sur la plateforme avec un peu d’eau autour de vous (et où vous pouvez plonger)

4. Minéraux

Description : Les galeries souterraines d’Ilum sont riches en substances minérales nées de l’évolution géothermique. Les cavernes de glace abritent notamment des types de minéraux propres à cette planète.

Zone : Cavernes de cristal

Emplacement : Contre un mur difficile à louper.

L’Empire sur Ilum

1. Opération de Forage de l’Empire

Description : Les opérations de forage impériales ravagent des sites autrefois considérés comme sacrés par les Jedi, consumant les ressources de la planète pour leurs sombres dessins.

Zone : Tranchée impériale

Emplacement : Dans la salle où plusieurs droïdes de sécurité résident

2. Machinerie Impériale

Description : La machinerie impériale génère du courant et contrôle les températures intérieures des opérations industrielles en convertissant l’énergie géothermique du cœur de la planète. Un processus qui n’est pas sans risque pour les individus impliqués, en plus d’être particulièrement destructeur pour l’écosystème.

Zone : Tranchée impériale

Emplacement : Du second point de méditation de la zone, partez à gauche pour une séquence de grimpette. Le chemin mène à la seconde porte qui était verrouillée précédemment.

Vous pouvez consulter notre soluce complète de Star Wars Jedi: Fallen Order pour tout connaître du jeu. Il est aussi possible de retourner voir tous les collectibles à ramasser dans le titre.