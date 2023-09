Sans surprise, Starfield subit un review bombing sur Metacritic

Une pluie de zéros filants

Final Fantasy XVI, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, plus aucun gros jeux AAA n’échappent à cette pratique, désormais devenue une « tradition », sur la toile : le review bombing. Pour rappel, il s’agit d’une pratique abusive qui consiste à très mal noter un jeu pour abaisser sa moyenne et exprimer un mécontentement. Des notations qui se situent souvent entre 0 et 2 et qui ont clairement le but de nuire à la réputation du jeu.

Exclusivité de Microsoft et nouvelle licence de Bethesda en 25 ans, Starfield cumule les arguments à la controverse et est alimenté par une guerre des consoles de plus en plus féroce sur les réseaux sociaux. A l’heure où l’on écrit ces lignes, le score utilisateur de Starfield sur Metacritic atteint 6.1/10 sachant que celui-ci était bien plus bas il y a quelques heures.

En cause, bon nombre de zéros accompagnés de commentaires malveillants. Et impossible de savoir si ces gens ont réellement joué au titre ou non. De l’autre côté du front, les 10/10 sans commentaire pertinent s’enchainent afin de contrer cette offensive. En résulte une moyenne faussée qui ne rend service à personne.

Metacritic avait promis de réagir après la polémique autour d’Horizon Forbidden West, mais force est de constater que les mesures sont loin d’être suffisantes. Il est urgent que le site de notation intègre au moins un système permettant de savoir si la personne donnant une note a réellement joué à un jeu en liant son compte aux différentes plateformes connues.

Heureusement, Starfield peut tout de même se réjouir aujourd’hui avec plus de 6 millions de joueurs au compteur.

Starfield est disponible sur PC et Xbox Series, et est directement disponible dans le Xbox Game Pass. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.