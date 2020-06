Samurai Shodown : la Sentinelle de For Honor s’invite

SNK avait promis de dévoiler le prochain DLC de Samurai Shodown lors du New Game+ Expo. Et bon, cela a fuité quelques minutes avant mais ce n’est pas grave pour les fans d’Ubisoft et de For Honor.

D’un seul coup, Min Min vous paraît hype hein ?

C’est donc la Sentinelle qui vient compléter le deuxième Season Pass. Et apporter un peu plus de combat à l’occidental si l’on en croit ce trailer qui prend bien soin d’opposer la chevalerie au bushido. Le personnage sortira demain.

Samurai Shodown est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC (Epic Games Store) et Stadia.