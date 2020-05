14 éditeurs préparent une conférence New Game+ Expo en juin

L’E3 étant annulé cette année, tout le monde tente sa chance et pourquoi pas le faire en groupe ? C’est probablement l’idée derrière la New Game+ Expo au lineup déjà très alléchant.

Vous avez dit Atlus ?

Ainsi le mardi 23 juin à 17h, heure française, se tiendra la New Game+ Expo sur Twitch. Pendant une heure ou presque, on verra défiler « des douzaines de jeux » qui donneront des nouvelles ou seront mêmes carrément annoncés. On nous promet une vue d’ensemble des jeux de 2020 et même au delà. Si l’on évoque une durée probable d’une heure, c’est parce qu’après la présentation, à 18h, des démos et des interviews s’enchaîneront pour revenir sur les différents jeux évoqués juste avant.

Et la liste des développeurs/éditeurs participants promet quelques bonnes nouvelles. On retrouve ainsi :

Sega

Atlus

Natsume

Idea Factory

Spike Chunsoft

Koei Tecmo

GungHo

Acctil

Arc System Works

Playism

Inti Creates

Aksys Games

NIS

Grasshopper Manufacture

SNK

WayForward

Vu la présence de Grasshopper, on peut s’attendre à des nouvelles de No More Heroes 3 par exemple. Arc System Works viendra peut-être montrer un peu plus de Guilty Gear Strive, fraichement repoussé. Koei Tecmo pourrait également évoquer le jeu Fairy Tail, lui aussi reporté aujourd’hui même.

Et ne parlons même pas de la présence d’Atlus qui excite déjà un peu trop les fans qui attendent des nouvelles de projets tels que Shin Megami Tensei V ou Project Re:Fantasy depuis bien trop d’années. Et si l’on part dans les fantasmes/rumeurs, n’oublions pas un Etrian Odyssey sur Switch et puisqu’il y a aussi Arc System Works, un Persona 5 Arena tant qu’on y est. Au pire, on prendra volontiers une date occidentale pour Persona 5 Scramble et 13 Sentinels : Aegis Rim.

On vous donne donc déjà rendez-vous pour suivre avec nous toutes les annonces de la New Game+ Expo le mardi 23 juin.