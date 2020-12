SaGa Frontier Remastered : Square Enix fait revivre un jeu mythique de la PS1

L’Europe a beau être bonne consommatrice de RPG nippons depuis une quinzaine d’années, il fut un temps où le marché faisait peur aux pontes japonais. C’est de cette façon que nous sommes passé à coté de bon nombre de pépites du genre, telles que Mother, Dragon Quest VII, et bien sûr Chrono Trigger. Autre grand oublié, SaGa Frontier est un titre qui débarquait au japon et en Amérique du Nord à la fin des années 90.

Découvrir un jeu jamais paru chez nous

Nous sommes nombreux à avoir croisé les doigts pendant longtemps pour que la situation s’améliore à ce niveau, voire pour qu’un jeu en particulier finisse par passer la frontière japonaise à destination du vieux continent. C’est finalement sur la sixième et la septième génération de consoles que les mentalités ont commencé à changer chez les entreprises japonaises, et que l’on a pu toucher, enfin, à certains de leurs hits. Chrono Trigger par exemple, qui s’offrait même le luxe d’une traduction en français sur DS.

Pour la série SaGa, c’est un peu plus compliqué cela dit, puisqu’elle fut renommée par chez nous en Final Fantasy Legend, et que nous n’avons pas eu droit à tous les épisodes. Mais là encore, la donne a quelque peu changé. Square Enix nous offre même l’accès à la Collection of SaGa : Final Fantasy Legend, à venir le 15 décembre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch. Quant à SaGa Frontier, bonne nouvelle, il aura bel et bien droit à sa sortie Européenne lui aussi, et via un remaster de surcroît.

Square Enix vient en effet d’annoncer SaGa Frontier Remastered via un court trailer. Celui-ci laisse vaguement entrevoir le travail réalisé sur les graphismes pour ce jeu qui a tout de même près de 23 ans au compteur. Au rang des informations, nous ne sommes cependant pas bien garnis. Tout ce que nous savons, c’est que cette réédition devrait sortir dans le courant de l’été 2021, et ce sur PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Android et iOS. Reste à savoir si, pour l’occasion, il sera traduit en français.