SaGa Frontier Remastered

SaGa Frontier Remastered est la réédition d'un jeu de rôle paru sur PlayStation à la fin des années 90, qui n'a jamais connu de version européenne. Classique de l'ère Playstation, Saga Frontier est un RPG sorti en 1997 au Japon et constitue le septième épisode de la série SaGa. Ce remaster s'accompagne de quelques nouveautés dont un nouveau scénario avec un huitième personnage jouable : Fuse. De plus, des éléments de l'histoire absents dans la version originale font également leurs apparitions dans cette nouvelle version. Enfin, l'interface du menu a aussi été retravaillée et l'introduction de la capacité Glimmer dans cet épisode donne également une nouvelle façon aux personnages d'apprendre différentes compétences.