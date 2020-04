Dans Animal Crossing New Horizons, Rounard a troqué sa tente contre un vieux rafiot. On vous a donc préparé un petit guide pour répondre aux questions que vous pouvez vous poser à propos du Rounarama.

Comment obtenir le Rounarama dans Animal Crossing New Horizons ?

Le Rounarama est apparu avec la mise à jour 1.2.0 d’Animal Crossing New Horizons. Cependant, il faut accomplir une petite quête qui vous prendra quelques jours et dont nous détaillons les étapes ici-même. Le jour de la réouverture du Musée, le bateau sera présent mais vous ne pourrez toujours pas monter à son bord. Il faut donc retrouver Rounard qui se promène sur l’île pour lui demander l’accès.

Où et quand trouver le Rounarama ?

Chaque île d’Animal Crossing New Horizons possède forcément une petite plage secrète sur sa côte nord. Si le Rounarama est dans les parages alors il sera forcément ici. Selon la disposition de votre île, il est possible que l’utilisation de l’échelle soit obligatoire si vous n’avez pas terraformé une petite voie d’accès.

La bonne nouvelle c’est que comme Rounard a un magasin physique, la carte signale sa présence. Vous pouvez donc consulter la carte sur votre NookPhone et voir directement s’il y a l’icône du Rounarama ou non.

Vu la quête et la nouveauté de la mise à jour, il est encore un peu tôt pour connaître la récurrence et le jour d’apparition du Rounarama sur votre île. Pour donner un ordre d’idée, dans New Leaf, Rounard passait une fois par semaine, le jour étant aléatoire.

Que propose le Rounarama ?

Sur le Rounarama, il est possible d’acheter des œuvres d’art et des meubles rares. Plus précisément, on y trouve à chaque fois quatre œuvres et deux meubles. Et l’on ne peut acheter qu’une seule toile ou sculpture pour une raison simple. Sur les quatre objets disponibles, il y a forcément des contrefaçons qui seront donc refusées par Thibou.

Comme acheter les quatre pour faire le tri ensuite serait trop simple, vous devez donc bien choisir. Et l’objet acheté ne vous sera pas fourni immédiatement mais vous attendra dans votre boîte aux lettres le lendemain. On suppose que Rounard n’a pas très envie d’être dans les parages lorsque vous apprenez qu’il vous a arnaqué.

Et pour les meubles, il n’y a heureusement aucune limite, vous pouvez acheter autant que vous voulez et il n’y a d’ailleurs pas de rupture de stock.

Peut-on acheter sur les îles d’autres joueurs ?

La réponse est compliquée pour Animal Crossing New Horizons. En effet, techniquement même si Rounard vous dit qu’il ne vendra qu’à vous, vous pouvez tout à fait accéder aux marchandises des autres îles. Aucun souci pour les meubles mais il y a des limites pour les œuvres d’art. Vous ne pouvez pas acheter une œuvre si quelqu’un l’a déjà demandée.

Et surtout la règle d’un seul achat par jour et par joueur ne s’applique pas que sur votre île. Si vous avez déjà passé commande chez vous, Rounard refusera de vous vendre des tableaux ou des sculptures chez les autres. Si vous avez plusieurs pièces véritables dans votre Rounarama, vous pouvez donc demander à quelqu’un de l’acheter pour vous (ou pour lui) mais il ne doit rien avoir acheté avant. Vous pouvez aussi vous faire un autre personnage en local pour cela.

Retrouvez encore plus d’astuces et de conseils dans notre guide Animal Crossing New Horizons, notamment la liste des œuvres d’art et comment les reconnaitre. Vous pouvez aussi rejoindre la section dédiée au jeu sur notre Discord, pour trouver quelqu’un qui a le Rounarama chez lui en ce moment ou quelqu’un qui peut venir acheter les autres œuvres.